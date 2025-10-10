Recientemente, Jennifer Lopez informó que participó en un triatlón 6 meses después de haber dado a luz a sus gemelos (Maximilian David Anthony y Emme Muñiz) y generó un gran impacto. Sin embargo, su nombre no solo es tendencia ahora mismo por esa razón. Resulta que Bill Condon se animó a halagarla tras haber trabajado con ella en ‘Kiss of the Spider Woman’. Sus palabras dieron la vuelta al mundo en un abrir y cerrar de ojos.

Por si no lo sabías, la mencionada cinta se estrenó en New York el lunes 6 de octubre. Ese día, el guionista y director del filme acudió a la proyección y pudo conversar con People. En aquel diálogo, dejó en claro que la ‘Diva del Bronx’ es una artista completa.

Bill Condon es muy conocido por haber sido el encargado de dirigir y escribir películas aclamadas por la crítica, como ‘Chicago’, ‘Kinsey’, ‘Dreamgirls’ y las dos últimas entregas de ‘The Twilight Saga: Breaking Dawn’. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

“La cuestión es que sabe muchísimo de todo”, señaló, haciendo referencia al hecho de que Jennifer Lopez es una cantante, compositora, bailarina, actriz, diseñadora de moda y empresaria estadounidense. Por si fuera poco, ella no solo interpreta a ‘Ingrid Luna’ y a ‘Aurora’ (‘la mujer araña’) en ‘Kiss of the Spider Woman’. En dicha película también tuvo el rol de productora ejecutiva.

Jennifer Lopez tuvo “un ojo maravilloso para todo”

Para Bill Condon, los amplios conocimientos de la artista sobre “actuación musical, coreografías y danza” hicieron posible que ella siempre tuviera “un ojo maravilloso para todo lo que estaba sucediendo y para el casting de todo”.

Jennifer Lopez nació el 24 de julio de 1969 en El Bronx, New York, Estados Unidos. (Foto: ANDREA RENAULT / AFP) / ANDREA RENAULT

“Fue una gran caja de resonancia”, subrayó después el cineasta, que también destacó que las habilidades de liderazgo de Jennifer Lopez también tuvieron un efecto inmediato en la química laboral. Ese punto lo profundizó mencionando a Diego Luna (‘Valentín Arregui’ en la cinta), quien “llegó a esto sin ser bailarín, y es un actor serio y excelente. Pero, ¿sabes? Compartió su inseguridad con Jennifer y ella le dio una nota maravillosa: ‘Eres un gran actor, interpreta el papel de Gene Kelly’”.

Según sus palabras, las personas que trabajaron en la película “vieron cómo ella lo protegía. Y luego, poco a poco, a medida que avanzaba la película, pasaban más tiempo juntos hablando de cosas, y era hermoso verlo”. En definitiva, Bill Condon tiene un gran concepto de Jennifer Lopez.

Películas destacadas de Jennifer Lopez

‘Selena’ (1997)

‘Out of Sight’ (1998)

‘The Wedding Planner’ (2001)

‘Maid in Manhattan’ (2002)

‘Gigli’ (2003)

‘Shall We Dance?’ (2004)

‘Monster-in-Law’ (2005)

‘The Back-Up Plan’ (2010)

‘The Boy Next Door’ (2015)

‘Hustlers’ (2019)

