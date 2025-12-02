La cantante Sabrina Carpenter dejó en claro que no apoya que la administración de Donald Trump utilice su música para difundir sus mensajes. Durante su gira ‘Short n’ Sweet Tour’, la artista de 26 años solía realizar una dinámica en la que “arrestaba” de forma divertida a alguien del público mientras interpretaba su canción “Juno”, lanzada en 2024.

El 1 de diciembre, esa misma canción fue usada como banda sonora en un video compartido por la administración de Donald Trump para promocionar arrestos realizados por ICE.

En la publicación, la cuenta oficial de la Casa Blanca en X escribió: “¿Alguna vez has probado esta? Bye-bye”, haciendo referencia a una de las letras del tema.

Carpenter reaccionó de inmediato y criticó duramente el uso de su música en este contexto.

El video por el que Sabrina Carpenter estalló contra la Casa Blanca

En un mensaje publicado el 2 de diciembre en X, afirmó: “este video es malvado y repugnante. No me involucren a mí ni a mi música para beneficiar su agenda inhumana”.

La revista People informó que la Casa Blanca respondió al comentario de la cantante a través de un comunicado firmado por la vocera Abigail Jackson.

“Aquí hay un mensaje Short n’ Sweet para Sabrina Carpenter: no vamos a pedir disculpas por deportar asesinos, violadores y pedófilos criminales ilegales peligrosos de nuestro país. Cualquiera que defienda a estos monstruos enfermos debe ser estúpido, ¿o es lento?”, señala el mensaje.

Aunque Carpenter dejó claro que no autorizó el uso de “Juno” y condenó públicamente la difusión del video, aún no se sabe si tomará acciones adicionales para impedir que se use su música en este tipo de contenidos.

La artista calificó el material como “malvado y repugnante”. (Foto: @SabrinaAnnLynn / X)

Otros artistas ya habían expresado su frustración por el uso de sus canciones en mensajes relacionados con Trump, entre ellos Céline Dion, Bruce Springsteen, Linkin Park y Neil Young.

El mes pasado, Olivia Rodrigo también criticó que su tema “All-American Bitch” fuera utilizado en un video del gobierno para hablar de autodocumentación y deportaciones, donde ICE mostraba detenciones de inmigrantes indocumentados.

En su comentario, que luego fue eliminado, escribió: “No usen nunca mis canciones para promover su propaganda racista y llena de odio”.

En respuesta, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo a Rolling Stone: “Estados Unidos está agradecido todo el tiempo por nuestros oficiales federales de seguridad que nos mantienen a salvo. Le sugerimos a la señorita Rodrigo que les agradezca por su servicio, en lugar de menospreciar su sacrificio”.

Otros músicos, como Céline Dion y Olivia Rodrigo, también denunciaron usos similares de su música en mensajes gubernamentales. (Foto: Dia Dipasupil / Getty Images) / Dia Dipasupil

ICE: qué es y por qué su labor ha generado polémica

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) es una agencia federal cuya misión principal es hacer cumplir las leyes de inmigración y salvaguardar la seguridad nacional.

Como parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ICE opera dentro de las fronteras de EE. UU. y a nivel internacional para garantizar el cumplimiento de las regulaciones migratorias.

Además de sus funciones migratorias, ICE se dedica a investigar una amplia gama de actividades criminales transnacionales, incluyendo el tráfico de drogas y personas, la trata y el crimen cibernético.

La labor de ICE genera polémica principalmente por sus tácticas de aplicación de leyes migratorias, que incluyen redadas, detenciones y el trato de los detenidos en centros privados, lo que originó acusaciones de abuso, violaciones de derechos humanos e interferencia con los derechos de los trabajadores.

