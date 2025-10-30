La relación entre Ana de Armas y Tom Cruise habría llegado a su fin después de que la actriz comenzara a sentirse incómoda con la rapidez con la que avanzaban las cosas.

Según informó Us Weekly, la decisión de terminar fue de ella, a pesar de la fuerte conexión que ambos habrían desarrollado durante la filmación de su próxima película juntos.

De acuerdo con una fuente citada por el medio, “las cosas se estaban moviendo demasiado rápido y Ana empezó a sentirse un poco incómoda con el ritmo”.

Una fuente cercana aseguró que, pese a su fuerte conexión, ambos acordaron mantenerse como amigos. (Foto: AFP)

Aun así, el informante aclaró que la protagonista de ‘Ballerina’, de 37 años, “todavía aprecia mucho a Tom”.

“Hay una conexión entre ellos”, aseguró la fuente. “Verán cómo se dan las cosas en el futuro... Por ahora, Tom y Ana han terminado”.

Según el mismo testimonio, ambos actores desean mantener una buena relación: “Quieren seguir siendo amigos, pero ella necesitaba dar un paso atrás”.

Los rumores de romance comenzaron durante el rodaje de su película Deeper, donde compartieron largas jornadas de entrenamiento. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Los rumores de un posible romance comenzaron en febrero, cuando coincidieron durante el entrenamiento para las intensas escenas submarinas de Deeper. Al pasar tanto tiempo juntos, la química fue evidente y, según el medio, “todo empezó con un profundo respeto profesional que luego se transformó en algo más”.

El informante añadió que Cruise “quedó completamente cautivado por Ana”, mientras que la actriz “disfrutaba de su compañía” y lo consideraba “divertido y un gran apoyo en todo lo que ella quería hacer”.

Medios como Daily Mail señalaron que, tras poner fin a su relación, Ana de Armas y Tom Cruise habrían decidido “mantener las cosas en un plano profesional” para proteger su amistad y el proyecto cinematográfico que comparten.

Aunque la ruptura sorprendió a muchos, la pareja habría decidido priorizar su amistad y mantener su vínculo en el plano profesional. (Foto: @ana_d_armas / Instagram)

Según la misma fuente, “como cualquier buena película, todo llega a su fin, y ese fue el caso de Tom y Ana”.

Cruise, de 63 años, ha estado casado tres veces (con Mimi Rogers, Nicole Kidman y Katie Holmes), mientras que de Armas se divorció del actor español Marc Clotet en 2013 y posteriormente tuvo relaciones con Ben Affleck y Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente cubano Díaz-Canel.

Cabe agregar que Ana de Armas nació en La Habana, Cuba, el 30 de abril de 1988, por lo que actualmente tiene 37 años.

Por su parte, Tom Cruise nació en Syracuse, Nueva York, el 3 de julio de 1962, teniendo actualmente 63 años de edad.

Entre ambos actores existe una diferencia de 26 años.

