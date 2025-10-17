La última vez que elaboré una nota acerca de Mark Ruffalo fue cuando te informé cómo ayudó a Ebon Moss-Bachrach para que pudiera interpretar a ‘Ben Grimm / The Thing’ en ‘The Fantastic Four: First Steps’. Ahora nuevamente te escribo sobre este gran actor debido a que optó por contar la vez que tuvo que sacar a Woody Harrelson de una pelea en un bar.

Sus declaraciones se produjeron durante su participación en el programa de Ted Danson y el propio Harrelson en SiriusXM, ‘Where Everybody Knows Your Name’. Ahí el artista recordó cómo él y su colega tuvieron que grabar escenas para la película ‘Now You See Me’ (2013) “completamente en las calles” de Nueva Orleans durante el Mardi Gras, lo que resultó en que los hombres fueran “arrastrados a bares en medio de una escena”.

“Salimos una noche y el lugar estaba lleno. Una mujer se acercó a (Harrelson) y le dijo: ‘Dios mío, te quiero muchísimo’”, contó Mark Ruffalo. “Y Woody le puso la mano en el brazo y le dijo: ‘Oh, gracias. Gracias, cariño’. Y un tipo se acercó, la apartó de un empujón y empujó a Woody”, agregó. Su colega, al escuchar lo que dijo, indicó: “Sí, lo recuerdo”.

Mark Ruffalo es un actor, actor de voz, productor y director estadounidense. (Foto: Jung Yeon-je / AFP) / JUNG YEON-JE

“Mal (expresó sobre la situación). Porque la primera reacción de Woody no es empujar a alguien, sino golpearlo inmediatamente en la cara, que es lo correcto, por cierto. Es absolutamente lo correcto”, continuó manifestando el actual intérprete de ‘Hulk’.

Woody Harrelson es un actor y dramaturgo estadounidense de cine, teatro y televisión. (Foto: Angela Weiss / AFP) / ANGELA WEISS

“Él estaba en medio, yo estaba en medio y…”

Debido a la reacción del individuo desconocido y de Harrelson, empezó el conflicto. ”Entonces se armó una pelea en el bar. Él estaba en medio, yo estaba en medio y se iba a convertir en un gran revuelo”, aseguró Mark Ruffalo, quien tuvo que sacar a su colega antes de que la situación empeorara.

“Te agarré y te saqué, porque pensé: ‘Esto podría ser divertido, pero también podría salir fatal, porque tú y yo podríamos arreglárnoslas solos, pero el resto de la gente con la que estábamos, no lo creo”, recordó el actor. Si te interesa escuchar y ver el momento en que contó todo, aquí te dejo el video de su participación en el programa ‘Where Everybody Knows Your Name’.

Películas destacadas de Mark Ruffalo

‘You Can Count on Me’ (2000)

‘13 Going on 30’ (2004)

‘Zodiac’ (2007)

‘The Kids Are All Right’ (2010)

‘Shutter Island’ (2010)

‘The Avengers’ (2012)

‘The Avengers: Age of Ultron’ (2015)

‘Spotlight’ (2015)

‘Thor: Ragnarok’ (2017)

‘Avengers: Infinity War’ (2018)

‘Avengers: Endgame’ (2019)

‘Foxcatcher’ (2014)

‘Dark Waters’ (2019)

