François-Henri Pinault, esposo de Salma Hayek y director ejecutivo del grupo de lujo Kering, fue uno de los invitados destacados en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, celebrada en Venecia, Italia. Pinault, de 63 años, fue fotografiado luciendo un elegante esmoquin mientras subía a un taxi acuático rumbo al evento, al que también asistieron figuras como Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Tom Brady y Leonardo DiCaprio.

Sin embargo, en las imágenes del evento, muchos notaron que Pinault no estaba acompañado por su esposa. La ausencia de Salma Hayek llamó la atención, ya que la actriz suele estar presente en eventos importantes junto a su esposo.

Según el portal Page Six, Hayek, de 58 años, optó por disfrutar del festival de música Glastonbury en Somerset, Inglaterra, en lugar de asistir a la boda. Allí se la vio compartiendo momentos con celebridades como Stella McCartney, Cara Delevingne, Chelsea Handler y Anya Taylor-Joy.

Hayek estuvo en el Glastonbury Festival, en Somerset, rodeada de celebridades como la diseñadora Stella McCartney, la modelo Cara Delevingne, la comediante Chelsea Handler y la actriz Anya Taylor-Joy. (Foto: @FilmUpdates / X)

En redes sociales, se publicaron fotos del grupo en el área detrás del escenario con músicos como Alanis Morissette, Minke y Malcolm McRae.

Chelsea Handler compartió una imagen de Hayek con su hija adolescente, Valentina, y escribió: “Mamá y la bebé”. Además, subió una foto junto a Morissette con el mensaje: “Alanis me dejó sin palabras”. El festival reunió a grandes artistas como Neil Young, The 1975, Charli XCX, Olivia Rodrigo, Rod Stewart y The Prodigy.

Cabe agregar que Salma no fue la única estrella ausente en la boda de Bezos y Sánchez. Eva Longoria tampoco asistió, ya que se encuentra grabando su serie “Eva Longoria: Searching for Spain” para CNN. Según fuentes, el esposo de Longoria, José Bastón, también se está recuperando de una cirugía en el hombro.

Chelsea Handler publicó una foto de Hayek junto a su hija adolescente, Valentina. (Foto: Chelsea Handler / Instagram)

Hayek y Pinault comenzaron su relación en 2006 y se casaron en 2009 en París, en el Día de San Valentín. En 2018, Pinault la sorprendió con una ceremonia de renovación de votos en Bora Bora. La actriz declaró abiertamente de su matrimonio y de las críticas que ha recibido.

Durante una entrevista en 2021 en el podcast “Armchair Expert” de Dax Shepard, Hayek dijo con humor: “Cuando me casé con él, todos decían: ‘Oh, es un matrimonio arreglado, se casó por dinero’. Y yo decía: ‘Sí, lo que quieras. Piensa lo que quieras’”.

La pareja tiene una hija, Valentina, y Pinault es padre de otros dos hijos de relaciones anteriores.

Salma Hayek y su esposo, François-Henri Pinault, tienen una hija en común llamada Valentina Paloma. (Foto: Andrea RENAULT / AFP)

La boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, motivo de polémica

La boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez generó polémica principalmente por su enorme costo, estimado en 50 millones de dólares, y por la ostentación del evento, que se celebró en Venecia con la presencia de numerosas celebridades. Muchos lo consideraron un derroche en un momento en que el mundo atraviesa una serie de problemas sociales y económicos.

La boda se celebró en la histórica ciudad de Venecia y duró tres días, con una serie de eventos exclusivos y llenos de lujo. Se sabe que la pareja alquiló una villa privada frente al Gran Canal, donde ofrecieron cenas gourmet, música en vivo y espectáculos para sus invitados.

Entre los lujos destacados hubo una flota de yates para transportar a los asistentes, decoración floral elaborada, seguridad extrema y un despliegue de moda de alta costura. Asistieron celebridades como Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, los Kardashian y Tom Brady, mostrando lo exclusiva que fue la celebración.

