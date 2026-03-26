La periodista Savannah Guthrie respondió con firmeza a los rumores que señalan a su propia familia en la desaparición de su madre, Nancy Guthrie. En una entrevista reciente, calificó esas versiones como comentarios dañinos que solo agravan el dolor que ya atraviesan. Durante la conversación con la periodista Hoda Kotb, Guthrie explicó lo difícil que ha sido escuchar ese tipo de especulaciones. Según dijo, estas versiones no hacen más que aumentar el sufrimiento emocional de todos.

“Es insoportable. … No hay palabras. No lo entiendo y nunca lo entenderé”, dijo Guthrie durante una entrevista brindada al programa Today.

La conductora también salió en defensa de sus hermanos, Camron Guthrie y Annie Guthrie, así como de su cuñado, Tommaso Cioni. Recalcó que siempre estuvieron pendientes del bienestar de su madre y rechazó cualquier insinuación en su contra.

“Nadie cuidó mejor de mi mamá que mi hermana y mi cuñado”, insistió la periodista. “Y nadie protegió más a mi mamá que mi hermano.”

La periodista rechazó los rumores que involucraban a su familia y aseguró que solo han incrementado el dolor. (Foto: TODAY / YouTube)

Además, recordó que todos ellos fueron descartados como sospechosos por las autoridades el 16 de febrero, lo que refuerza su postura frente a los rumores. Aun así, las versiones sin fundamento han seguido circulando.

Guthrie relató que los días posteriores a la desaparición los vivieron en un estado de confusión constante, mientras se mantenían en Arizona esperando novedades. La familia incluso tuvo que cambiar de lugar en varias ocasiones por la presencia de personas que invadían su privacidad.

“Tuvimos que cambiar de casa muchas veces porque la gente llegaba y, lamentablemente, no todos son respetuosos”, recordó. “Hubo una noche en la que tuvimos que irnos en la oscuridad, en el desierto, tomados de la mano… y subir a un auto que nos estaba esperando.”

Guthrie defendió a sus hermanos y afirmó que fueron descartados como sospechosos por las autoridades. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

Savannah también describió la sensación de presión que vivían en ese momento, señalando que el entorno se volvía cada vez más tenso y difícil de manejar. Durante ese tiempo, pasaban largas horas juntos, entre lágrimas y oraciones, tratando de mantenerse unidos.

“La gente afuera se estaba acercando cada vez más”, detalló la presentadora.

En medio de la entrevista, la periodista no pudo contener la emoción y admitió que siente culpa por lo ocurrido. Incluso planteó la posibilidad de que el caso esté relacionado con un intento de obtener dinero, aunque reconoció que esa idea es muy difícil de aceptar.

Durante la entrevista, también relató los momentos de tensión, miedo y constante incertidumbre que han vivido mientras continúa la investigación. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

“No sé si es porque es mi mamá y alguien pensó: ‘Oh, esa mujer tiene dinero, podemos ganar dinero rápido’, pero eso tendría sentido”, dijo.

La desaparición de Nancy Guthrie ocurrió el 31 de enero en su vivienda en Tucson, Arizona. Desde entonces, su familia vive semanas marcadas por la incertidumbre, mientras la investigación continúa sin una resolución clara.

Desaparición de Nancy Guthrie: lo último que se sabe

Al día de hoy, la investigación por la desaparición de Nancy Guthrie se centra en un secuestro dirigido. El Sheriff del condado de Pima y el FBI confirmaron el hallazgo de ADN (sangre) en el porche de la casa y cuentan con videos de un sospechoso enmascarado y armado que acechaba la vivienda la noche del 31 de enero.

Actualmente, las autoridades analizan grabaciones de seguridad de casas vecinas para detectar si hubo vigilancia previa. La pista más sólida es una mochila específica que portaba el atacante, mientras que la validez de supuestas notas de rescate sigue bajo estricta reserva.

Pese a la millonaria recompensa de 1 millón de dólares ofrecida por la familia, las autoridades aún no han realizado detenciones ni han logrado identificar una pista determinante que esclarezca el paradero de Nancy Guthrie.

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