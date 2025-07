Adam Levine sabe muy bien que es uno de los grandes artistas de la actualidad. Su fama es mundial debido a su talento para cantar y para componer temas. Si bien tiene la costumbre de llamar la atención por su música, también suele generar impacto con sus declaraciones sobre temas que no tienen que ver con ese mundo. Precisamente, hace unos días te conté la vez que lo echaron de un club tras confrontar al dueño, según sus propias palabras, y ahora te hablaré sobre la razón por la que ya no quiere hacerse tatuajes. Sí, él mismo reveló el motivo hace poco.

Como me gusta brindarte la información más completa posible, te comento que su declaración se produjo durante una entrevista con Today.com, donde él se pronunció sobre su extenso arte corporal, asegurando que su último tatuaje fue una actualización en la manga de su brazo izquierdo.

“Me tapé la manga con otra manga. ¿Quién hace eso? ¿Qué me pasa? Soy un psicótico”, manifestó el cantante. Luego indicó que su última sesión de tatuajes realmente le dolió mucho y que ya está harto del dolor.

Adam Levine tiene un extenso arte corporal que no ha dudo en lucir durante sus conciertos con Maroon 5. (Foto: @adamlevine / Instagram)

“Ahora me he ablandado. Ahora, cuando me hago un tatuaje, pienso: ‘Esto duele muchísimo. ¿Qué pasa?’. Se acabó”, remarcó Adam Levine, quien en la entrevista también reveló cuáles son sus tatuajes favoritos. Si bien en un inicio señaló que había “demasiados” para elegir, al final se quedó con los que tiene en las manos, que deletrean “amor verdadero” en sus dedos.

Adam Levine es un cantante, compositor y actor estadounidense, conocido por ser el líder de la banda Maroon 5. (Foto: @adamlevine / Instagram)

La opinión que tenía en 2013 sobre tatuarse las manos

A raíz de esta última declaración es necesario recordar que hace varios años atrás, exactamente cuando apareció en la portada de People en 2013 como el hombre más sexy vivo, él aseveró sus manos y piernas estaban fuera de los límites cuando se trataba de tatuarse.

“No hago lo de debajo de la cintura. No se pueden hacer las manos, eso también es sagrado, con eso se hacen las cosas. Estoy atado a mis manos. Simplemente no puedo hacer las manos”, dijo en ese entonces. Sin duda, llegó a cambiar de opinión tiempo después.

El primer tatuaje de Adam Levine

Sobre cuál fue su primer tatuaje, Adam Levine comentó que fue el de una paloma, que está en su bíceps superior izquierdo. “Tenía 21 años. Fue cinco días después del 11-S. Sentí la necesidad de decir algo con esa cosa pacífica en mi cuerpo”, explicó.

