Tras semanas de tensión y emociones al límite, La Casa de los Famosos All-Stars llegó a su fin para Laura Bozzo. La presentadora peruana fue la última en abandonar el reality de Telemundo, pero lo hizo de una manera que sorprendió a todos. Cuando escuchó su nombre como la eliminada, su reacción fue particular.

La tensión se apoderó de la casa cuando los nominados se reunieron en la sala, esperando el veredicto del público. Con siete habitantes en riesgo, la incertidumbre era máxima. Uno a uno, los salvados fueron anunciados, dejando a la siempre polémica Laura Bozzo entre los últimos en conocer su destino.

Laura Bozzo abandonó La Casa de los Famosos All-Stars. | Crédito: Telemundo

Finalmente, el momento clave llegó: el nombre de la presentadora peruana resonó en la voz en off, decretando su salida definitiva. Sin muestras de sorpresa ni dramatismo, Bozzo simplemente respondió con una frase que rápidamente se viralizó: “Gracias, ¿por dónde salgo?”.

Con esta actitud, cerró su paso por el reality luego de 56 días de convivencia, dejando una despedida que, fiel a su estilo, no pasó desapercibida por la gente en redes sociales.

La octava noche de eliminación de “La casa de los famosos All-Stars” terminó con la salida de Laura Bozzo. | Crédito: Telemundo

Las redes no tardaron en reaccionar a la salida de Laura, y como era de esperarse, los comentarios estuvieron divididos. “Laura dando show hasta el último minuto”, escribió un usuario. Otros, en cambio, no ocultaron su alivio: “Gracias, ya no interrumpirá más y dejará hablar, y no habrá gritos”. Y, fiel a su estilo, la peruana no pasó desapercibida ni en su última intervención en la casa, lo que llevó a otro espectador a bromear: “Es que ni siquiera se calla, jajaja”.

Laura Bozzo queda eliminada de La Casa de los Famosos AllStars #LCDLFAllStars pic.twitter.com/ih3TX37oVX — La Comadrita (@lacomadritaof_) April 1, 2025

La casa de los famosos: All-Stars es la quinta temporada del programa de reality La casa de los famosos, la cual fue estrenada el 4 de febrero de 2025 con una mudanza en vivo por Telemundo.