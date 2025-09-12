Luego de haber revelado cuál fue “el mejor día de su vida”, Jennifer Aniston se ha animado a compartir una historia que a los amantes de los animales les gustará. Resulta que contó cómo adoptó a su primer perro rescatado luego que este apareciera en ‘Friends’. Sí, estoy hablando de la exitosa serie donde ella interpretó a ‘Rachel Green’.

Por si no estabas enterado(a), la artista fue invitada al programa ‘The Late Show with Stephen Colbert’. Durante ese episodio emitido el miércoles 10 de septiembre, ella elogió efusivamente a sus dos perros, ‘Lord Chesterfield’ y ‘Clyde’, que también son mascotas rescatadas. Luego de ello, habló sobre ‘Norman’, quien falleció en 2011.

Según indicó Jennifer Aniston, conoció al último can mencionado en la icónica serie ‘Friends’. Esto porque él apareció en un episodio. “Aquel (capítulo) en el que ‘Joey’ y ‘Chandler’ cuidan al bebé de ‘Ross’, ‘Ben’, y pierden al bebé. Dejaron al bebé en un autobús”, precisó.

El momento exacto en que apareció ‘Norman’ en ‘Friends’

“Corrían por las calles de Nueva York, intentando encontrar el autobús en el que dejaron al bebé, y ya sabes que New York tiene esos maravillosos paseadores de perros con 20 perros atados. ‘Norman’ era uno de esos perros”, indicó después la actriz.

Debido a que le gustaron los animales que participaron en el episodio, ella habló con el entrenador de los mismos en ese entonces. “Si alguna vez hay un perro que quieras dar en adopción, o un perro que esté disponible para adopción, estoy buscando”, fue lo que le dijo.

“La mascota perfecta”

Sorprendentemente, el entrenador le respondió: “Tenemos un perro que vamos a retirar porque es muy terco, no hace lo que le decimos y nunca da en el blanco”. Apenas escuchó eso, Jennifer Aniston supo que era el indicado. “Ese perro difícil era ‘Norman’, quien fue la mascota perfecta, aunque el estrellato no le funcionó. Lo retiré y se convirtió en mío”, recalcó la actriz, que, como ya dije, que sufrió la partida de su amigo de cuatro patas en 2011. Fue tanto su amor hacia él que decidió tatuarse su nombre en el pie.

La carrera de Jennifer Aniston como actriz

Por si no estabas enterado(a), Jennifer Aniston, tras graduarse de una escuela secundaria de artes escénicas en New York, protagonizó algunas producciones Off-Broadway. Además, participó en programas de televisión, antes de su debut en la pantalla grande con ‘Leprechaun’ de 1993. Cómo olvidar su paso por la exitosa serie ‘Friends’, que duró desde 1994 a 2004, interpretando el papel de ‘Rachel Green’. Lo curioso es que durante esa etapa también participó en películas, como ‘My Affection’ (1998), ‘Office Space’ (1999), ‘The Good Girl’ (2002), ‘Bruce Almighty’ (2003) y ‘Along Came Polly’ (2004).

Tras el final de ‘Friends’, Jennifer Aniston protagonizó otros proyectos cinematográficos, como ‘Marley & Me’ (2008), ‘He’s Just Not That Into You’ (2009), ‘Just Go with It’ (2011), ‘Horrible Bosses’ (2011) con su secuela de 2014, ‘We’re the Millers’ (2013), ‘Cake’ (2014), ‘Dumplin’ (2018) y ‘Murder Mystery’ (2019) con su secuela de 2023. Por último, tengamos en cuenta que actualmente protagoniza ‘The Morning Show’ de Apple TV+, cuya cuarta temporada se estrenará a finales de este 2025.

