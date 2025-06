Luego que se conociera que Dua Lipa y Callum Turner están comprometidos, es normal que muchas personas mostraran interés por saber más acerca de la pareja. Lo bueno es que la propia artista hace poco se encargó de brindar más detalles sobre su relación. Es por eso que en esta nota te contaré cómo fue el inicio de su historia de amor con su futuro esposo.

Para hablar bien sobre el tema en cuestión, te recalco que la información que leerás aquí se obtuvo de la entrevista que le hizo British Vogue a la cantante. Sí, no solo a ese medio ella confirmó el gran paso que dio con su pareja y expresó su deseo de formar una familia más adelante, sino que también ahí dio detalles de cómo nació el amor entre los dos.

Dua Lipa nació el 22 de agosto de 1995 en Londres, Reino Unido. (Foto: Jamie McCarthy / Getty Images)

El lugar en Londres donde ambos se conocieron

Según reveló, ambos pudieron conocerse en The River Cafe, un restaurante londinense al que asisió para cenar con su padre, Dukagjin Lipa. La cofundadora del establecimiento, Ruth Rogers, fue quien los presentó. Lo curioso de todo es que si bien esa fue la primera vez que Dua y Callum hablaron, ya habían estado en los mismos lugares sin saberlo.

“Tenemos muchísimos amigos en común”

“Hay muchos momentos de Puertas Corredizas”, sostuvo la intérprete de ‘Break My Heart’. Y es que en 2014 ella trabajaba en La Bodega Negra y hay una foto de él afuera de dicho local del Soho ese mismo año. En 2020, los dos asistieron a la misma última fiesta antes del confinamiento por Covid-19. Después descubrieron que tenían fotos con el mismo chico al fondo, con una hora de diferencia. “Tenemos muchísimos amigos en común”, aseguró la artista.

Dua Lipa y Callum Turner hicieron su debut en la alfombra roja en la Met Gala 2025. (Foto: Angela Weiss / AFP vía Getty Images)

Un año después de haberse conocido, Dua se encontraba en Los Ángeles cenando con un amigo en un restaurante, sin imaginar que a ese mismo local entraría Callum. Ella rápidamente notó su presencia y pensó: “Oh, es ese chico tan guapo en The River Cafe”. Eventualmente, él le preguntó qué estaba leyendo y luego ambos se dieron cuenta que estaban leyendo el mismo libro. Debido a todo lo indicado, la artista supo que estaban destinados a estar juntos. El hecho de estar comprometidos ahora refuerza la idea.

“Esta decisión de envejecer juntos, de ver una vida y, simplemente, ser mejores amigos para siempre, es una sensación realmente especial”, aseguró Dua Lipa. En cuanto a la boda, ella declaró que todavía no hay planes al respecto. “Quiero terminar mi gira, Callum está rodando, así que simplemente estamos disfrutando de este periodo. Nunca he sido de las que han pensado realmente en una boda ni en qué tipo de novia sería. De repente, pienso: ‘¿Qué me pondría?’”, manifestó.

¿Cuándo se confirmó que Dua Lipa y Callum Turner tenían una relación sentimental?

De acuerdo a People, la relación sentimental de Dua Lipa y Callum Turner se confirmó en julio de 2024; sin embargo, ambos fueron vinculados por primera vez a inicios de ese año, cuando fueron vistos en un video bailando lentamente juntos mientras asistían a una fiesta para celebrar el programa de televisión del actor, ‘Masters of the Air’.

