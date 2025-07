Después de ser noticia a nivel mundial por haber revelado su fanatismo por el grupo peruano ‘Los Wembler’s de Iquitos’, Ebon Moss-Bachrach ha vuelto a llamar la atención. Esto a raíz de haber hablado sobre la gran ayuda que recibió de Mark Ruffalo para interpretar a ‘Ben Grimm / The Thing’ en ‘The Fantastic Four: First Steps’. Sus palabras han dado la vuelta al mundo y aquí podrás enterarte de todo al respecto.

Según dio a conocer People, las declaraciones del actor se produjeron durante una conferencia de prensa a la que asistió en compañía de sus coprotagonistas en la mencionada cinta: Pedro Pascal (‘Reed Richards / Mr. Fantastic’), Vanessa Kirby (‘Sue Storm / Invisible Woman’) y Joseph Quinn (‘Johnny Storm / Human Torch’). ¿Cuándo ocurrió? Pues el miércoles 9 de julio.

En ese entonces, Ebon Moss-Bachrach sostuvo que el interpretar a un personaje completamente generado por computadora no fue algo fácil de hacer. Lo bueno es que Mark Ruffalo logró calmar sus nervios por el reto que tuvo.

Ebon Moss-Bachrach es un actor estadounidense, muy conocido por interpretar el papel de ‘David Lieberman’ en ‘The Punisher’ y ‘Desi Harperin’ en ‘Girls’. (Foto: Joe Maher / Getty Images)

Mark Ruffalo en el UCM

“Recibí un texto muy bonito, largo y completo de Mark Ruffalo porque mi personaje es de captura de movimiento, y eso me puso un poco nerviosa”, expresó. Tengamos en cuenta que si alguien tiene bastante experiencia en el tema es su colega, ya que, desde 2012, con la película ‘The Avengers’, el artista ha ‘dado vida’ a ‘Bruce Banner / Hulk’ en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Su personaje, en su versión de superhéroe, fue generado por computadora para secuencias de acción y, de acuerdo al citado medio, ha sido filmado íntegramente mediante captura de movimiento desde ‘Avengers: Endgame’ de 2019.

Mark Ruffalo es un actor, actor de voz, productor y director estadounidense. (Foto: Roy Rochlin / Getty Images for Tribeca Festival)

“Me acompañó en todo el proceso”

“Es algo que nunca había hecho antes, y Mark inmediatamente... no sé, de alguna manera se enteró de mi inseguridad al respecto, y fue muy generoso y, de alguna manera, me acompañó en todo el proceso”, manifestó después Ebon Moss-Bachrach, quien sin duda está muy agradecido con su amigo.

¿En qué década se ubica ‘The Fantastic Four: First Steps’?

Cabe mencionar que ‘The Fantastic Four: First Steps’ presentará a ‘Reed Richards / Mr. Fantastic’), a ‘Sue Storm / Invisible Woman’, a ‘Johnny Storm / Human Torch’ y a ‘Ben Grimm / The Thing’ en la década de 1960. La cinta está ambientada en un universo retrofuturista inspirado en esa época, con un enfoque en la carrera espacial y la exploración. Además, en la película aparecerá el villano ‘Galactus’. Por último, es necesario señalar que los mencionados superhéroes también aparecerán en ‘Avengers: Doomsday’, que se estrenará el próximo año.

Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Pedro Pascal y Vanessa Kirby en evento de alfombra azul para fans de ‘The Fantastic Four: First Steps’ en el Das Center, Berlín, Alemania. (Foto: Gerald Matzka / Getty Images)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí