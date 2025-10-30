La batalla legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie continúa. Recientemente, el actor presentó nuevos documentos judiciales en los que solicita que un juez obligue a su exesposa a entregar una serie de correos electrónicos privados que considera relevantes. La disputa, que lleva ya más de dos años, gira en torno a la propiedad y venta de su viñedo francés Château Miraval, adquirido por la pareja cuando aún estaban casados.

Según información obtenida por el portal Page Six, Pitt pidió específicamente que Jolie entregue sus comunicaciones con su administrador de negocios, Terry Bird, sus publicistas británicas Chloe Dalton y Arminka Helic, así como con dos consultores financieros.

En los documentos, el actor señaló que la propia Jolie reconoció haber mantenido conversaciones frecuentes con Bird sobre “todos los aspectos” de su vida profesional, incluyendo temas legales.

El actor sostiene que las conversaciones con su equipo de asesores podrían revelar detalles importantes del acuerdo que ella hizo con el grupo Stoli. (Foto: CARL COURT / AFP)

Sin embargo, Jolie se negó a compartir esos correos. En los archivos judiciales, Pitt argumentó: “[Jolie admitió] que Bird ‘la ayudó a identificar temas adicionales sobre los cuales buscar asesoría’. Lo que Jolie describe aquí son sesiones de intercambio de ideas entre personas que no son abogados. El hecho de que esas sesiones pudieran haber ocurrido antes o después de recibir asesoría legal no las exime de ser revisadas”.

El actor también destacó que “[Jolie] solo ha entregado un correo interno que menciona los términos de la venta en el centro de este caso”.

De acuerdo con Pitt, los correos faltantes incluirían las conversaciones en las que Bird discutía “los términos de la venta de la participación de Jolie en Château Miraval al grupo Stoli, la transacción clave en esta demanda”.

Jolie, por su parte, se niega a compartir los mensajes, argumentando que incluyen asuntos legales protegidos por confidencialidad. (Foto: Marco BERTORELLO / AFP) / MARCO BERTORELLO

Además, el actor pidió al juez que rechace la solicitud de su exesposa de que él le pague 33.000 dólares en honorarios legales, monto que Jolie reclama por los gastos de su defensa ante esta misma moción.

Por su parte, Jolie sostiene que no está obligada a entregar esos correos, ya que en ellos se tratan asuntos legales confidenciales.

Su abogado, Paul Murphy, respondió en un comunicado a Page Six: “Esto una vez más confirma que esta demanda es la manifestación del esfuerzo de años del señor Pitt por acosar y controlar a Angelina”.

El abogado de Jolie aseguró que la demanda de Pitt forma parte de un intento prolongado por controlarla y acosarla. (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP)

En una presentación del 9 de octubre, los abogados de la actriz explicaron por qué están solicitando que Pitt cubra sus gastos legales: “Jolie, a través de su abogado, pidió repetidamente a Pitt que retirara la moción. Incluso le advirtió en varias ocasiones que, si el tribunal la rechazaba, solicitaría que Pitt pagara sus honorarios”, afirmaron.

“Pitt se negó a retirarla. Por lo tanto, Jolie pide al tribunal que lo obligue a reembolsarle los honorarios sustanciales que se vio obligada a asumir”, agregaron.

El conflicto por Château Miraval comenzó en febrero de 2022, cuando Pitt demandó a Jolie alegando que vendió su parte del viñedo al grupo Stoli sin su consentimiento. Ella, sin embargo, argumentó que no necesitaba su aprobación para concretar la venta.

El divorcio entre Brad Pitt y Angelina Jolie, una de las batallas legales más largas y amargas de Hollywood

La solicitud de divorcio de Jolie se produjo tras un incidente a bordo de un avión privado que, según la actriz, involucró maltrato hacia ella y uno de sus seis hijos. Aunque las autoridades no presentaron cargos contra Pitt tras las investigaciones, este suceso marcó el quiebre y elevó el proceso a un conflicto público.

El punto central del litigio sigue siendo la custodia de sus seis hijos, tres biológicos y tres adoptados. Inicialmente, Jolie buscó la custodia física exclusiva, mientras que Pitt luchaba por la compartida. Las negociaciones sobre la crianza de los hijos se prolongaron con acusaciones cruzadas y un ambiente tenso que, según reportes, derivó en una relación limitada y distante entre Pitt y algunos de sus hijos.

Además, la expareja mantiene una disputa financiera por su propiedad compartida, el viñedo y castillo Château Miraval en Francia, donde se casaron en 2014. Pitt demandó a Jolie tras la venta de su parte de la bodega a un tercero sin su consentimiento, alegando que esto incumplió un acuerdo previo y buscaba dañar su reputación.

A pesar de los acuerdos preliminares logrados en 2024 para finalizar el divorcio en términos legales, las batallas financieras y algunas relativas a la custodia siguen en curso.

