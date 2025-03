Christian Nodal continúa dando de qué hablar. Esta vez, el cantante nacido y criado en Sonora es el centro de atención por su nueva canción llamada ‘El Amigo’. Como aquel tema trata sobre el despecho, se está diciendo en las redes sociales que probablemente sea una dedicatoria a alguna ex. ¿Tú qué opinas?

La canción realmente ha generado muchos comentarios, sobre todo después de que el artista utilizara su cuenta de Instagram (@nodal) para compartir un video en blanco y negro de su persona cantando dicho tema, mientras se encuentra sentado y disfrutando de un supuesto trago.

“El fue el ganó, yo fui el que perdí”

“De ‘cora’, me alegra que ya tu vida no esté negra, que él le puso color y estás mucho mejor, se te nota y me cuentan. No es secreto que tú merecías más de lo que te di. Él fue el que ganó, yo fui el que perdí, y me frustra, hablar de eso no me gusta”, se le escucha cantar al inicio a Nodal.

Christian Nodal, el último viernes, se presentó por primera vez en la Monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México. (Foto: @nodal / Instagram)

“Yo de ese tema no opino, pero ya con los tragos les digo, que él la trata como a una reina, pero ella lo trata como amigo”, aseguró con sentimiento. “Y él se ve fino, de esos que se emborrachan con vino, pero yo que la conozco a ella, no le gusta, no es su estilo. Y la verdad, juntos no se ven tan mal, pero se veía mejor conmigo”, recalcó en el tema.

Christian Nodal ya cantó ‘El Amigo’ en su concierto realizado en la Monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México. (Foto: @nodal / Instagram)

Debido a la letra, muchos usuarios se están preguntando si es que él, a la hora de escribir la canción, pensó en alguna ex, como Belinda o Cazzu, quien es madre de su hija Inti y fue la última persona con la que tuvo una relación antes de iniciar su historia de amor con Ángela Aguilar, su actual esposa. Lo concreto es que Nodal, de acuerdo a El Imparcial, trabajó con su pareja para crear el sencillo, que, según People, estará disponible a partir del 20 de marzo.