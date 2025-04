El 21 de marzo de 2025, Selena Gomez, junto a su prometido Benny Blanco, lanzó el álbum ‘I Said I Love You First’. La pareja trabajó bastante para sacar esa producción musical, que hasta el día de hoy no deja de generar reacciones positivas en los usuarios. Uno de los temas que se pueden escuchar ahí es ‘Younger and Hotter Than Me’, que es especial para la artista. Precisamente, en una reciente entrevista, ella reveló como sus inseguridades pasadas inspiraron el mencionado sencillo.

Para ser más exactos, la actriz y cantante conversó con Chris Olsen en TikTok Radio IRL de SiriusXM y ahí habló sobre varios puntos. Uno de los temas que se abordaron fue el hecho de que en el álbum se incluyó una grabación de Selena agradeciendo al elenco y al equipo de ‘Los hechiceros de Waverly Place’, donde actuó interpretando a ‘Alex Russo’.

“Benny vio el video en línea, y era el último día que grababa ‘Wizards’, y eso después de más de 100 episodios con la gente con la que crecí. Así que fue prácticamente el comienzo para mí. Y al mismo tiempo, estaba cerrando un capítulo”, recalcó Gomez, que también aseguró que fue su pareja quien finalmente consideró que sería una buena idea que ese registro formara parte del álbum ‘I Said I Love You First’.

Selena Gomez es una exestrella de Disney. Es muy recordada por su papel de ‘Alex Russo’ en la serie ‘Los hechiceros de Waverly Place’. (Foto: Michael Tran / Getty Images)

“Así que pensó que sería tierno, ya que ‘Younger and Hotter’ refleja mi pasado y mis inseguridades. Para él era muy importante contar esa historia también”, señaló la exestrella de Disney, que empezó la ya indicada serie cuando era una adolescente y la acabó en su juventud. Es por eso que el audio conecta con la canción.

La relación sentimental de Selena Gomez y Benny Blanco se hizo pública en diciembre de 2023. Ambos se comprometieron a finales de 2024. (Foto: Amy Sussman / Getty Images)

“Ya no soy tan insegura como cuando era más joven”

“Creo que ese era el mensaje que quería transmitir: que toda chica, persona, ser humano, se ha sentido inseguro y ha estado en una casa o en una fiesta, y es duro”, manifestó Selena Gomez. “A veces me siento muy insegura. Ya no soy tan insegura como cuando era más joven, pero sí, siempre hay algo más brillante. Siempre hay algo mejor, y no es en eso en lo que debería estar pensando”, agregó la mujer que aceptó casarse con Benny Blanco en diciembre de 2024. De momento, aún no hay fecha para la boda. Además, te comento que si quieres ver la entrevista que le hicieron a la artista, esta es tu oportunidad. Aquí te dejo el video para que la disfrutes.