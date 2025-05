Ben Affleck, cada cierto tiempo, genera impacto con sus declaraciones. Precisamente, en esta nota te voy a hablar sobre lo que recientemente dijo acerca de Britney Spears. Según sus palabras, él llegó a sentir “mucha empatía” por ella. ¿Por qué motivo? Pues ello lo descubrirás en las siguientes líneas.

Primero que nada te recalco que la estrella de ‘The Accountant 2’ participó pódcast ‘This Past Weekend’ con Theo Von. Eso lo menciono porque es ahí donde habló acerca de la ‘Princesa del Pop’. Para ser más exactos, él se refirió a lo que ella pasó en el apogeo del frenesí de los paparazzi.

Recordemos que Britney Spears, debido a la fama que ganó por su gran talento para el canto, tuvo que lidiar con el hecho de que la prensa estaba detrás de ella día y noche. Cada cosa que hacía se convertía en noticia y esa situación fue muy estresante para la artista.

“Hace mucho tiempo, hace años y años, realmente sentí mucha empatía por Britney Spears porque recuerdo que parecía... quiero decir, (ella) no es alguien que conociera o con quien saliera, pero al igual que todos los demás, ves toda esta mier** que se transmite”, recordó Affleck.

Britney Spears es una cantante, compositora, bailarina y actriz estadounidense que, desde hace varios años, es considerada como la 'Princesa del Pop'.

Luego agregó: “Pero como yo mismo he tenido mi propia experiencia, sabía que estas son personas que la estaban siguiendo en un momento en el que ella pudo o no haber tenido dificultades”. Si bien él dejó en claro que no sabía con qué cosas estaba lidiando la cantante en ese entonces, sí entendía “el ciclo de tener gente que te sermonea, te grita, te molesta y te sigue” para crear “un lío”.

De acuerdo a People, Ben Affleck llegó a comparar ese tipo de comportamiento con alguien que “pincha un palo” para irritar a los demás a propósito, recalcando que tener un paparazzi sigue siendo algo “extraño”, sobre todo cuando intentan obtener una reacción negativa de una celebridad.

“Una especie de crueldad colectiva”

“Esa fue la primera vez que pensé que esto era algo así como una extraña, involuntaria -creo que culturalmente- pero una especie de crueldad colectiva donde lo que se saca de la imagen que ves son las personas alrededor agitando el palo hacia el tigre o tocándolo o lo que sea y todo lo que ves es el animal gruñendo o lo que sea”, explicó el actor, que también ha tenido que lidiar con los paparazzi en más de una ocasión. De hecho, el año pasado, según el citado medio, él habló en el programa ‘Hart to Heart’ de Peacock sobre el hecho de que los paparazzi a menudo le toman fotos furiosas.

“Tampoco me gusta llamar mucho la atención”, indicó en ese entonces. “Por eso la gente me ve y se pregunta: ‘¿Por qué este tipo siempre está enojado?’. Porque alguien tiene su cámara y me la pone en la cara y yo digo: ‘Bueno, allá vamos’”, agregó.