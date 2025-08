Ashton Kutcher y Mila Kunis protagonizan una historia de amor que saltó de la pantalla a la vida real. Ambos se conocieron en ‘That ‘70s Show’ y años después comenzaron una relación sentimental que los llevó al matrimonio y a formar una familia. Sobre ellos te hablaré en esta nota, pues hace poco fueron captados disfrutando el concierto de los Backstreet Boys en Las Vegas.

Primero que nada te recalco que el show de la banda se realizó en el Sphere el último sábado 2 de agosto. Si bien los actores no tenían la función de brindar un espectáculo en ese entonces, la presencia de los dos acabó llamando fuertemente la atención. Todo por el simple hecho de lo bien que la estaban pasando.

Ashton Kutcher y Mila Kunis bailando y cantando ‘I Want It That Way’ de los Backstreet Boys. (Foto: @michaelshawnmccabe / Instagram)

De acuerdo a un video compartido en Instagram por el usuario Michael Shawn McCabe (@michaelshawnmccabe), Ashton Kutcher y Mila Kunis llegaron a bailar y cantar el gran éxito de 1999 de los Backstreet Boys. Me refiero al tema ‘I Want It That Way’, que forma parte del tercer álbum de estudio del grupo, ‘Millennium’.

“Ambos fueron amables con el público”

Según el clip, los dos se animaron a interpretar la canción con mucha emoción, llegando incluso a realizar gestos dramáticos con las manos. Incluso estuvieron cerca de besarse. “Se robaron el espectáculo con un toque divertido. Ambos fueron amables con el público y los fans que los rodeaban”, aseguró Michael en la descripción de su post, que ya dio la vuelta al mundo.

Ashton Kutcher y Mila Kunis son una de las parejas más estables de Hollywood. (Foto: @michaelshawnmccabe / Instagram)

Fueron uniformados al concierto

Cabe mencionar que la pareja, para hacer todo más especial, asistió al concierto con ropa similar. Ambos usaron polos blancos y pantalones azul marino, según información proporcionada por People. Por otro lado, es necesario puntualizar que actualmente solo tienen dos hijos: Wyatt, de 10 años, y Dimitri, de 8.

