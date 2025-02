Selena Gomez sorprendió a todos. La cantante anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, I Said I Love You First, una colaboración especial con su prometido, Benny Blanco. El disco, que saldrá el 21 de marzo, marca su primer proyecto juntos, y la reacción de Benny no pudo ser más dulce. El amor y la música van de la mano en esta nueva era de Selena.

La pareja hizo oficial su compromiso en Instagram en diciembre de 2024, tras más de un año de relación.

En su post de Instagram, la estrella de Only Murders in the Building escribió: “Siempre los engaño, muchachos 🥰. Mi NUEVO álbum I Said I Love You First con mi mejor amigo @itsbennyblanco sale el 21/3 🖤”.

La actriz, de 32 años, agregó: “Nuestra primera canción, Scared of Loving You, ya está disponible en todas las plataformas de streaming. Además, los productos y artículos autografiados del álbum ya están en preventa. ¡Estamos emocionados de compartir este proyecto especial con ustedes pronto!”.

Luego, Blanco, de 36 años, dejó un tierno comentario en la publicación y escribió: “Te amo, bebé”.

Benny Blanco y Selena Gomez en la portada del álbum "I Said I Love You First". | Crédito: Instagram Selena Gomez

El primer sencillo del cuarto álbum de estudio de Selena Gomez, Scared of Loving You, llegó el jueves junto con un video con la letra visual. La canción fue escrita por la pareja junto a Finneas, el talentoso productor y ganador de ocho premios Grammy, quien también colaboró en la producción junto a Benny Blanco.

Selena Gomez y Benny Blanco anunciaron su compromiso en diciembre de 2024. | Crédito: Michael Kovac / Getty Images

El nuevo álbum, además de ser un proyecto musical, es un reflejo íntimo de la historia de amor entre Gomez y Blanco. Según el comunicado de prensa, el disco ofrece a los fanáticos una mirada única a su relación y surgió de forma natural gracias a la conexión creativa que ambos comparten. “Es una crónica de toda su historia: antes de conocerse, enamorarse y soñar con el futuro juntos”, señala el comunicado.

Antes de su compromiso y de este nuevo álbum, Selena y Benny ya habían trabajado juntos en la música. Blanco coprodujo dos canciones de Revival (2015): “Kill Em with Kindness” y “Same Old Love”, demostrando que su conexión creativa viene de años atrás.

I Said I Love You First llegará el viernes 21 de marzo y ya está disponible para pedido anticipado.