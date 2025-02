Selena Gomez está muy feliz por la relación sentimental que tiene con Benny Blanco, tanto así que ella, a finales de 2024, aceptó casarse con él y ahora ambos son una feliz pareja comprometida que recientemente aceptó ser entrevistada por Interview. Justamente, en diálogo con la mencionada revista, la artista aseguró que hace 10 años no hubiera podido aceptar “el amor incondicional” de su futuro esposo. Para más detalles al respecto, lee esta nota por completo.

El tema en cuestión fue abordada por la cantante y actriz luego de que se le consultara si tenía algún consejo sobre relaciones sentimentales. Ella, en ese momento, indicó que no cree que “tenga la vida resuelta de ninguna manera”. Luego profundizó más en su respuesta.

“Mi perspectiva al respecto, de una manera simplista, es que realmente me siento valorada, me siento vista, me siento respetada y creo que eso es todo lo que siempre quise. He estado un poco sola en el mundo. Estuve sola durante cinco años antes de que nos conociéramos y creo que eso me ayudó mucho a apreciar a alguien como Ben”, aseguró.

Selena Gomez y Benny Blanco inciaron su relación sentimental en 2023. Ambos actualmente están comprometidos. (Foto: Amy Sussman / Getty Images)

Pero ahí no quedó todo, ya que después Selena Gomez confesó lo que motivó la creación de esta nota. “Se siente muy raro cuando digo esto, pero, sinceramente, hace diez años, yo no estaba en un momento de mi vida en el que pudiera haber aceptado el tipo de paciencia, el tipo de amor incondicional que él me da”, sostuvo.

Hace poco, Selena Gomez y Benny Blanco anunciaron que trabajaron juntos en el álbum musical ‘I Said I Love You First’, que saldrá el 21 de marzo de este año. (Foto: Allen Berezovsky / Getty Images)

El consejo sobre relaciones sentimentales de Benny Blanco

Tras ello, fue el turno de Benny Blanco de dar un consejo sobre relaciones sentimentales. Es ahí donde dijo: “Esposa feliz, vida feliz. Cállate la boca y escucha a tu pareja. No creo que la gente escuche lo suficiente a su pareja. Creo que, en general, los hombres no escuchan lo suficiente a sus parejas. Y no tratan a las personas como quieren que los traten a ustedes. Encuentra a tu mejor amiga y no te conformes. Esa es mi mejor amiga”. Sin duda, tiene las cosas claras.