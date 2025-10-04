Selena Gomez sigue compartiendo detalles de su boda de ensueño con el productor musical Benny Blanco, con quien contrajo matrimonio el pasado 27 de septiembre. Una semana después del enlace, la cantante sorprendió a sus seguidores al publicar un carrusel de fotos en Instagram, mostrando algunos de los momentos más personales del inolvidable fin de semana.

Entre las imágenes, una de las más comentadas muestra a Selena Gomez escribiendo sus votos a mano mientras está sentada en el borde de una cama, vestida con un pijama de seda rosa. La escena, sencilla y emotiva, refleja la naturalidad y la intimidad con la que vivió los preparativos de su gran día.

Benny Blanco fue captado sirviendo champán dentro de un Rolls-Royce, luciendo relajado tras la celebración. | Crédito: Instagram selenagomez

En otras fotos, la artista aparece con una bata de seda azul, gafas blancas y un pequeño velo, acompañada de su amiga y ex coprotagonista de Los Hechiceros de Waverly Place, Jennifer Stone. También se ven instantáneas de su esposo, Benny Blanco, sirviendo champán dentro de un Rolls-Royce, y de ambos paseando juntos por la playa o descansando en un patio.

La fundadora de Rare Beauty añadió detalles dulces y espontáneos, como una foto de fresas decoradas como una novia y un novio, y otra en la que luce su vestido de recepción de Ralph Lauren mientras sale discretamente por la parte trasera de un edificio hacia un auto.

En una de las imágenes, Selena Gomez y Benny Blanco disfrutan juntos de un momento tranquilo en el patio. | Crédito: Instagram selenagomez

“Desde escribir mis votos hasta salir de mi boda un poco antes que la mayoría...”, escribió Gomez en el pie de foto, dejando entrever la mezcla de emoción y serenidad que marcó su día especial.

La boda, descrita por una fuente cercana a la pareja como “una noche llena de amor y alegría”, reunió a una lista de invitados repleta de estrellas: Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton, SZA, Camila Cabello, Cara Delevingne, Steve Martin, Martin Short, Édgar Ramírez, Zoe Saldaña, Eric André, Finneas y Mark Ronson, entre otros. Según la fuente citada por People, “el ambiente era divertidísimo, todos celebraron hasta bien entrada la noche”.

Tanto Selena Gomez como Benny Blanco mostraron en redes que su celebración estuvo llena de amor y alegría. | Crédito: Instagram selenagomez

Selena y Benny, quienes comenzaron a salir en junio de 2023 y se comprometieron en diciembre de 2024, parecen atravesar uno de los momentos más felices de su vida. Y con cada nueva foto que comparte, la cantante permite a sus seguidores ser parte de ese amor que, a juzgar por las imágenes, fue tan sincero como elegante.

