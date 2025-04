Algunas experiencias no caducan y el amor verdadero sabe cómo devolvernos momentos que creíamos perdidos. Así lo demostró Benny Blanco, quien decidió regalarle a su prometida, Selena Gomez, algo que nunca había vivido: su propio baile de graduación.

Todo comenzó cuando, a principios de abril, Benny reveló en The Jennifer Hudson Show que Selena nunca asistió a su baile de fin de curso. Para muchos, podría ser solo un detalle del pasado. Pero para Benny, fue una oportunidad perfecta para escribir un nuevo recuerdo inolvidable.

Benny planeó una sorpresa que ni Selena ni sus fans podrán olvidar: una fiesta de graduación íntima y una sesión de fotos especial en un centro comercial. ¿La ambientación? Todo inspirado en aquellos recuerdos clásicos de juventud que Gómez nunca tuvo la oportunidad de vivir.

Benny Blanco rentó una limusina y llevó a Selena Gomez a un centro comercial para una sesión de fotos con temática de graduación. | Crédito: Instagram @itsbennyblanco ×

“Mi prometida nunca había ido a un baile de graduación... así que le pregunté si nos tomábamos fotos juntos en un centro comercial... ¡y dijo que sí!”, compartió Benny emocionado en su cuenta de Instagram, acompañando el video del gran día con la entrañable canción ’Just the Two of Us’ de Bill Withers y Grover Washington, Jr.

Selena deslumbró con un vestido morado, botines y un abrigo de piel que le daba ese aire de diva despreocupada. Benny, por su parte, apostó por un clásico y elegante esmoquin negro. Para mantener la sorpresa hasta el último minuto, ambos llegaron en limusina.

Benny Blanco sorprendió a Selena Gomez con una fiesta de graduación tras descubrir que nunca tuvo una. | Crédito: Instagram @itsbennyblanco ×

Una vez dentro del centro comercial, fueron directo a un estudio fotográfico para vivir su propia sesión de graduación, completa con pedestal y fondo lavanda.

“Fue más divertido de lo que cualquiera de nosotros esperaba”, confesó Blanco en su publicación, mostrando algunos momentos detrás de escena.

Selena Gomez lució un vestido morado mientras Benny Blanco llevaba un esmoquin, recreando juntos una noche de graduación inolvidable. | Crédito: Instagram @itsbennyblanco ×

Por si fuera poco, Benny le regaló a Selena un ramillete. Un detalle más que hizo que la experiencia fuera aún más auténtica.