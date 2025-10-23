Selena Gomez compartió nuevos detalles sobre los vestidos que usó el día de su boda con Benny Blanco. La actriz y cantante de 33 años habló del tema durante su aparición en The Jennifer Hudson Show, donde reveló por qué tomó ciertas decisiones para mantener la ceremonia lo más privada posible.

Gomez explicó que usó tres vestidos distintos a lo largo del evento y confesó que lo hizo para proteger la intimidad de su celebración.

“Intenté hacer algo de forma discreta y sé que puedes entenderlo”, le dijo a la presentadora. “No quería que nadie obtuviera fotos de mi boda a menos que fueran compartidas por mí. Mantengo mi vida tan privada como puedo”.

Por esa razón, la fundadora de Rare Beauty señaló que el vestido que usó primero no fue el mismo que llevó durante la ceremonia principal.

Durante su aparición en "The Jennifer Hudson Show", la artista confesó que usó diferentes diseños para evitar que se filtraran imágenes sin su consentimiento. (Foto: @selenagomez / Instagram)

“Ese vestido era inicialmente para la primera aparición”, dijo, haciendo referencia al diseño blanco de cuello halter con detalles florales, que fue el primero que mostró públicamente.

Más adelante, Selena reveló cuál de los tres fue su favorito: el vestido de encaje transparente con cuello halter que usó para el momento del “sí, acepto”.

“Fue un sueño”, expresó, describiendo lo especial que fue para ella lucir ese diseño durante la ceremonia.

Para la recepción, la cantante optó por un tercer look: un vestido blanco de inspiración vintage, de largo midi y escote corazón, pensado para poder disfrutar de la celebración con comodidad.

La cantante también reveló cuál fue su vestido favorito y aseguró que vivir ese momento “fue un sueño”. (Foto: @selenagomez / Instagram)

Las primeras imágenes del festejo fueron compartidas por ella misma en Instagram, donde se la ve bailando y besando a Benny Blanco.

Los tres vestidos fueron creaciones personalizadas de Ralph Lauren. En otra publicación, la marca también mostró el atuendo que Gomez usó durante la cena de ensayo: un elegante vestido tipo blazer blanco adornado con pedrería y una flor delicada en la solapa.

Completó el look con tacones blancos, aretes de diamantes, labios rojos y el cabello recogido en una coleta alta.

Selena Gomez se casó con el productor Benny Blanco en una elegante boda en California. (Foto: @selenagomez / Instagram)

En la ceremonia, Benny Blanco vistió un esmoquin negro de Ralph Lauren y un moño clásico, acompañado de un reloj de diamantes de edición única y una pulsera de platino.

La pareja se casó menos de un año después de anunciar su compromiso en diciembre de 2024.

“Oye, espera… esa es mi esposa”, escribió Blanco en la publicación de Selena, donde ella mostró su anillo de compromiso.

Selena Gomez y el productor Benny Blanco se casaron en una ceremonia íntima

Selena Gomez y el productor Benny Blanco se casaron en una ceremonia privada el 27 de septiembre de 2025 en Santa Bárbara, California. La pareja se comprometió en diciembre de 2024, después de haber mantenido su relación lejos de los reflectores.

La boda fue una reunión íntima, con alrededor de 170 invitados, que incluyó a amigos cercanos y celebridades como Taylor Swift, Steve Martin y Martin Short.

La propia Selena Gomez confirmó el matrimonio en Instagram, compartiendo fotos con la sencilla fecha “9.27.25”.

