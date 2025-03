Desde que Selena Gomez y Benny Blanco hicieron oficial su relación, los fans han estado atentos a cada detalle de su historia de amor. Ahora, con el lanzamiento de I Said I Love You First, la cantante revela el profundo significado detrás de este álbum, que no solo representa su evolución artística, sino también la conexión emocional que comparte con su prometido.

En un emotivo mensaje, Selena compartió cómo I Said I Love You First les permitió a ella y a Benny Blanco explorar muchas facetas de su relación, tanto individualmente como en pareja. Este álbum no es solo una colección de canciones, sino un testimonio de su historia juntos, capturando momentos de alegría, amor y reflexión.

Selena Gomez y Benny Blanco colaboran juntos en su nuevo álbum 'I Said I Love You First'. | Crédito: Instagram @selenagomez

“Me encanta la parte de Sunset Blvd, divertida, despreocupada y profundamente enamorada, y también me encantan nuestras partes más suaves, tranquilas e introspectivas”, expresó Selena, revelando cómo el álbum equilibra distintos estados emocionales. La versatilidad de las canciones permite que los oyentes se conecten con los diferentes matices del amor y la relación de la pareja.

La canción más especial de Selena Gomez y Benny Blanco

Uno de los temas que más significado tiene para la pareja es Younger and Hotter Than Me, una canción que, según Selena, captura su lado más tierno y reflexivo. “Puedes sentir esa faceta en Younger and Hotter Than Me. Es una canción especial para ambos”, dijo la cantante. Esta pista promete ser una de las más comentadas del álbum, ya que profundiza en la vulnerabilidad y el amor que comparten.

Selena Gomez en una imagen promocional para su nuevo álbum 'I Said I Love You First'. | Crédito: Instagram Selena Gomez

El videoclip de Younger and Hotter Than Me también será parte fundamental del lanzamiento, ya que se estrenará junto con el álbum. Para generar aún más expectativa, Selena y Benny han compartido un adelanto exclusivo del detrás de cámaras en YouTube, permitiendo a los fans un vistazo anticipado de la producción visual detrás de esta canción tan significativa.

El entusiasmo de Selena y Benny por compartir I Said I Love You First con el mundo es evidente. “¡Estamos deseando que escuchen este álbum! Gracias por estar aquí”, concluyó la cantante en su mensaje.