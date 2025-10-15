Si eres una fiel fanática de Selena Gomez , te alegrarás por el éxito que posee y su reciente matrimonio que contrajo con Benny Blanco , pues sabes perfectamente las ‘duras’ etapas que debió atravesar para conseguir esa tranquilidad. Sin embargo, esas malas experiencias tuvieron una repercusión en su salud mental. Así lo ha explicado la celebridad de 33 años, quien ha expresado su temor ante los momentos alegres que aparecen en su vida.

Este curioso punto lo expresó durante su participación en la conferencia ‘Most Powerful Women’ de Fortune, realizado en Washington D.C. Sucede que una periodista le resaltó que su marca, Rare Beauty, está valorizada en más de $2 mil millones y eso significaría que está en un momento pleno en su vida.

Como respuesta, la intérprete de ‘Bluest Flame’ afirmó que no estaría del todo contenta, pues considera que, ante un momento sumamente feliz que llega a su vida, imagina que es probable que algo malo ocurra.

Selena Gomez participó en la conferencia 'Most Powerful Women' de Fortune este 15 de octubre. (Crédito: Fortune Magazine / YouTube)

“Así es como trabajo personalmente, pero si algo bueno me sucede en la vida, espero que pase algo malo. Así que, en lugar de estar presente y decir: ‘¡Guau, hemos hecho algo genial!’, que es lo que hago, siempre pienso: ‘Bueno, pero todo esto podría desaparecer mañana. Así que, ¿cómo puedo asegurarme de que no suceda?“, declaró.

La recién casada añadió que tiene esos pensamientos con frecuencia; se le hace muy difícil disfrutar tranquilamente del éxito y la felicidad que ha conseguido en tiempos actuales.

“Diría que ese es mi mayor conflicto a veces cuando suceden cosas maravillosas. Me casé (con Benny Blanco) y me puse a llorar porque pensaba: ‘Me voy a morir al día siguiente’. Creo que es una pequeña cosa de la vida”, dijo.

Selena Gomez afirmó tener un pensamiento negativo ante las cosas buenas que ocurren en su vida. (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Oficialmente, marido y mujer

El pasado 27 de septiembre, Selena Gomez y Benny Blanco se casaron en California , después de dos años de noviazgo. La ceremonia contó con la presencia de celebridades reconocidas, tales como Taylor Swift , Steve Martin, Martin Short, Paul Rudd, Ed Sheeran y SZA.

Según People, existió “muchísimo amor” durante la celebración del casamiento. “En la recepción, todos se desvivieron y festejaron hasta la noche. Fue divertidísimo”, expresó una fuente muy cercana a la la pareja de casados.

