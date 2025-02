Selena Gomez y Benny Blanco están pasando, quizás, por el momento más dulce de su relación sentimental. Luego de que ambos se comprometieran (a finales de 2024) y anunciaran que trabajaron juntos en un álbum musical (‘I Said I Love You First’), muchos usuarios consideran que son la pareja del momento, y como toda buena historia tiene un inicio, ahora mismo te voy a contar la vez en que ambos pudieron conectar por primera vez. Para ir preparándote, te comento que todo fue gracias a una persona muy especial.

La información que encontrarás aquí salió a la luz en una entrevista que le hizo la revista Interview a la pareja. Ahí a los dos se les consultó cuándo se conocieron. Apenas se realizó esa pregunta, la cantante y actriz indicó que eso “es muy difícil de saber”; sin embargo, luego se animó a decir que, en aquel entonces, “tenía unos 16 o 17 años”.

¿Quién actuó de ‘cupido’?

El productor musical, por otro lado, expresó: “Y nuestra primera música salió en 2013 o algo así”. Pero no creas que él solo dijo eso. También reveló la identidad de alguien que, digamos, actuó de ‘cupido’. “Su madre (Mandy Teefey) organizó una reunión entre los dos. Esto fue justo cuando yo era famoso y ella todavía no era cantante”, aseguró.

Mandy Teefey junto a su hija Selena Gomez en la premiere de ’13 Reasons Why’ en marzo de 2017. (Foto: David Livingston / Getty Images)

Antes de seguir profundizando en el tema, tengamos en cuenta que la progenitora de Selena, junto con el padrastro de la artista, Brian Teefey, según People, manejó la carrera de la exestrella Disney durante 8 años mientras justamente saltaba a la fama en Disney Channel.

“Cuando ella empezó a sacar música, me encantó. Siento que ella era la chica triste original”, manifestó Blanco sobre Gómez, que trabajaba en Disney Records en ese entonces. “Todos decían (beatboxes) y ella decía (canta) ‘Solo quiero lucir bien para ti’. (Risas) Me sentí atraído por eso”, agregó.

Con respecto a cómo es que ‘nació’ ese gusto entre los dos, Selena recalcó que “fue muy sencillo. Nos metimos en el estudio a trabajar en una canción y simplemente hablamos. Así de fácil fue para mí. Él me gustó antes de que yo le gustara a él”. Aquellas últimas palabras sorprendieron a Benny. “No tenía idea”, dijo.

Selena Gomez y Benny Blanco se comprometieron a finales de 2024. El productor musical le dio un anillo de compromiso con un increíble diamante de talla marquesa en su centro. (Foto: Jason Armond / Los Angeles Times via Getty Images)

“Siento que podrías ser amigo de alguien para siempre, pero no saberlo hasta que tengas esa noche”, indicó después la intérprete de ‘Love On’. “Sí. Literalmente no lo sabía. Estábamos en la sesión y le dije: ‘Deberías conocer a algunos de mis amigos. Puedo conseguirte algunas citas’. No lo había pensado en absoluto. Y luego nos escribimos mensajes de texto y decidimos cenar al día siguiente. Supongo que ella pensó que era una cita y yo no tenía ni idea de que era una cita. La segunda vez que salimos, nuestra segunda cita, le dije: ‘Espera, ¿le gusto?’. No tenía ni idea. A partir de ahí, fue fácil. Sabes, cuando crees que conociste a la persona adecuada, piensas: ‘Oh, Dios mío’. Pero se siente tan diferente. En el momento en que empezamos a salir, le dije: ‘Esta es mi esposa’. Le estaba diciendo a mi madre: ‘Esta es la chica con la que me voy a casar’”, aseveró Benny tras escucharla. Cabe mencionar que si bien, por ahora, no han indicado cuándo exactamente planean casarse, pero muchos usuarios esperan que sea pronto.