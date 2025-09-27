El momento que muchos esperaban ha llegado: Selena Gomez y Benny Blanco son oficialmente esposos. Después de tantos días de espera, al fin las celebridades estadounidenses se dijeron el “sí, acepto”. Si bien en un principio se planeó que esta boda sería exclusivamente privada, la propia actriz de 33 años quiso compartir su felicidad en sus redes sociales con un primer recopilatorio de fotografías de este inolvidable momento.

A través de su cuenta de Instagram, Selena realizó una publicación que compartía varias fotografías instantáneas y dos videos. En el contenido, ella aparece junto al reconocido productor musical. Sin lugar a duda, ambos irradian mucha felicidad por esta nueva etapa que vivirán como pareja.

En esta fotografía instantánea, se aprecia una mirada romántica entre Selena y Benny. (Crédito: @selenagomez / Instagram)

Debo mencionarte que la exitosa cantante luce un vestido blanco diseñado por Ralph Lauren y porta en su mano el famoso bouquet, que, seguramente, lo lanzará durante la recepción. Un detalle que no pasó desapercibido fue que, en los dedos índice y medio de su mano derecha, lleva anillos.

Por su parte, Benny Blanco vestía un llamativo traje negro con un corbatín a juego de la misma marca de moda. Además, optó por un pocket square, dando ese toque de elegancia para este tipo de acontecimientos importantes.

Este es el bouquet que sujetó Selena Gomez en la sesión de fotos de su boda. (Crédito: @selenagomez / Instagram)

Hubo gestos de amor

Si consideras que estas fotos instantáneas solo pretendían mostrar la vestimenta que usaron ambas celebridades, también revelan las ocurrencias espontáneas que realizaron en conjunto.

Selena luciendo su vestido de novia y, en manos, el bouquet habitual. (Crédito: @selenagomez / Instagram)

Por suponer, en la cuarta fotografía, Selena Gomez y Benny Blanco se miran fijamente. En la séptima, la actriz le brinda un beso en la nariz al productor musical. Finalmente, la octava imagen se centra únicamente en el agarre de manos, evidenciando que su amor está más fuerte que nunca.

Oficialmente, Selena Gomez y Benny Blanco se han convertido en esposo. (Crédito: @selenagomez / Instagram)

Es más, en uno de los videos publicados, se puede observar cómo la recién casada le acomoda la corbata de Benny y se miran fijamente antes de finalmente sellar el momento con un beso. Sin lugar a duda, el 27 de septiembre del 2025 será una fecha que recordarán por el resto de sus vidas.