Selena Gomez y Benny Blanco tienen muchas historias para contar y eso le encanta a la gente. Hace poco la pareja fue entrevistada en el programa ‘Today’ y ahí el productor musical reveló el momento en que su futura esposa le dijo “te amo” por primera vez. ¿Cuándo sucedió? Eso lo podrás saber en esta nota.

Hay que recalcar que la cantante y actriz, en aquella entrevista, señaló que fue la primera persona de la pareja en decir “te amo”; sin embargo, con el fin de que ello no quedara solo en eso, Benny se animó a contar más detalles al respecto.

“Cuando empezamos a salir, ella se operó la mano, y al salir de la anestesia, simplemente me dijo: ‘Te amo’. Y yo le pregunté: ‘¿Qué?’. Y ella me respondió: ‘Te amo’”, manifestó el productor musical. Selena, apenas escuchó sus palabras, aseguró que no recordaba esa situación y él, eventualmente, agregó: “Le dije: ‘Vuelve a la cama, cariño’. Lo dijo varias veces por error”.

Selena Gomez y Benny Blanco siendo entrevistados en el programa ‘Today’. (Foto: TODAY / YouTube)

“¡Me robó el momento!”

Ya con el pasar del tiempo, Benny, según su relato, se dio cuenta que en verdad la amaba y decidió expresarle lo que sentía. “Estaba en New York y pensé: ‘Vale, lo voy a hacer’. Lo tengo todo planeado. Estaba acostado en la cama con ella y estábamos a punto de decirlo, y entonces ella lo dijo antes que yo. ¡Me robó el momento! ¡Me lo robó!”, sostuvo.

Selena Gomez y Benny Blanco iniciaron su relación sentimental en 2023. Ambos se comprometieron a finales de 2024. (Foto: Michael Buckner / GG2025 / Penske Media via Getty Images)

Tras esa revelación, Selena dejó en claro que recuerda ese instante como si hubiera ocurrido ayer. “Fue demasiado. Estaba emocionada”, indicó la mujer que se comprometió con Benny en diciembre de 2024. Si bien aún no se sabe cuándo ambos se casarán, lo que sí es seguro es que los dos se están encargando de disfrutar esta nueva etapa en la que están.