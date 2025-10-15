Selena Gomez y Taylor Swift es una de las amistades más consolidades entre las celebridades más reconocidas. Por suponer, la pareja de Travis Kelce ha estado presente en los distintos acontecimientos importantes de la actriz de 33 años , como en su fiesta de cumpleaños y en la ceremonia de su boda. Ahora, la recién casada ha manifestado que lleva “en su mente” un valioso consejo que le brindó la intérprete de ‘Blank Space’. ¿De cuál se trata?

Esta revelación se dio durante su participación en la conferencia ‘Most Powerful Women’ de Fortune, celebrado en Washington D.C. Si bien explicó por qué tiene temor de sus “momentos felices” y otros temas, también reveló como Taylor la apoyó en sus esfuerzos comerciales.

“(Taylor Swift) es una de las personas más brillantes que he conocido. Es muy firme en su campo y siempre da buenos consejos. No sé qué diría que he hecho por ella, aparte de ser su amiga”, expresó Selena Gomez.

Taylor Swift le brindó un sabio consejo cuando Selena Gomez se incursionaría en el mundo de los cosméticos. (Foto: @selenagomez / Instagram)

La protagonista de ‘Only Murders in the Building’ se animó a compartir cuál es ese consejo valioso que le brindó la estrella de pop y que, hasta el día de hoy, aún lo mantiene siempre en cada acción que desea emprender y le permite rodearse de “gente realmente increíble”.

“Si eres la persona más inteligente de la sala, estás en la sala equivocada”, esta es la frase que la actual esposa de Benny Blanco recibió de Taylor Swift . “Simplemente tienes que aprender y no tener miedo de todas las cosas que podrías perder”, añadió.

La amistad entre Selena y Taylor se remonta desde el 2008, hace más de 15 años. (Foto: AFP)

Una amistad de más de 15 años

La amistad entre Taylor y Selena se originó en 2008, cuando ambas celebridades estuvieron vinculadas sentimentalmente con dos de los Jonas Brothers (Taylor mantenía una relación con Joe Jonas, mientras que Selena salía con Nick Jonas). Desde entonces, se han apoyado mutuamente tanto en el ámbito personal como en el profesional.

“A ella y a mí nos gusta decir que lo mejor que sacamos de esas relaciones fue el uno al otro, porque fue muy dulce. Luego, nos mantuvimos unidos durante todos los altibajos que vinieron después, y aquí estamos ahora, 16 años después”, fueron las palabras de Selena en su aparición en el podcast ‘Therapuss’ con Jake Shane.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí