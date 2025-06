Brenda Song, definitivamente, se considera una persona afortunada, ya que puede decirle al mundo entero que mantiene una relación sentimental con el amor de su vida, Macaulay Culkin. Justamente, por el octavo aniversario de los dos, ella se animó a expresar todo su amor por él. En las siguientes líneas conocerás las emotivas palabras que usó.

Ojo que la artista no se paró en un evento para decir lo que siente por el también actor. En vez de eso, utilizó su cuenta oficial de Instagram (@brendasong) para dedicarle una publicación en la que incluyó dos fotos de ellos que demuestran lo felices que son juntos.

Brenda Song y Macaulay Culkin se conocieron en 2014 en casa de Seth Green. Tres años después (2017), trabajaron juntos en la película ‘Changeland’. (Foto: @brendasong / Instagram)

En la primera ambos se encuentran en lo que parece ser una reunión temática, pues los dos salen usando orejas de conejo. Con respecto a la segunda imagen, esta viene a ser un selfie en donde hacen caras graciosas, dejando en claro que encuentran formas de divertirse sanamente.

Brenda Song y Macaulay Culkin son una de las parejas más estables de Hollywood. (Foto: @brendasong / Instagram)

“Mi compañero de aventuras”

“Han pasado 8 años y todavía no hay nadie que me haga reír ni sonreír como tú. Nadie que me haga sentir más vista, escuchada o querida. Mi compañero de aventuras, mi mejor amigo, mi pequeño papá, mi todo favorito... gracias. Ser amada por ti es el mayor privilegio”, se lee en la descripción de su publicación, que acaba con un “feliz aniversario” y un “te amo”.

¿Desde cuándo están comprometidos Brenda Song y Macaulay Culkin?

Cabe mencionar que Brenda Song y Macaulay Culkin están comprometidos desde enero de 2022. Se desconoce si es que se han casado en privado o no. Lo cierto es que ambos ya formaron una linda familia, pues tienen dos hijos juntos: Dakota y Carson.

