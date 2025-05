Desde hace ya varios años, Bad Bunny es una estrella mundial. Por lo tanto, cada cosa que realiza llama la atención. Precisamente, ayer asistió al Met Gala 2025, que se llevó a cabo en New York, y su look rápidamente dio de qué hablar, tanto así que, durante su paso por la alfombra, fue entrevistado por un medio internacional y ahí aprovechó la oportunidad para hacer una gran revelación sobre sus próximos conciertos en Puerto Rico.

Al mencionado evento, el intérprete de ‘DtMF’ asistió, según People, con un traje marrón chocolate de Prada, el cual complementó con un saco cruzado, un broche de flores en la solapa, un sombrero tejido de estilo similar a una pava puertorriqueña, guantes deslumbrantes, un bolso de cuero y unos zapatos blancos.

“Trabajamos en este look durante un par de meses”, aseguró el artista en diálogo con Vogue España (@voguespain en TikTok), que lo entrevistó durante su paso por la alfombra del Met Gala 2025, que, por si no lo sabías, es un evento benéfico y de recaudación de fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de New York.

Bad Bunny llamó la atención con su look en el Met Gala 2025. (Foto: Theo Wargo / FilmMagic / Getty Images) ×

“Hicimos algo especial. Me siento bien. Espero que la gente piense que me veo bien”, agregó Bad Bunny. Después de ello, la conversación giró en torno a sus próximas presentaciones en su país natal, Puerto Rico, que están programadas para los meses de julio, agosto y septiembre de este año, y forman parte de su primera residencia musical del cantante ‘No me quiero ir de aquí‘.

Bad Bunny es un cantante, compositor, productor discográfico y luchador puertorriqueño. (Foto: Mike Coppola / MG25 / Getty Images for The Met Museum / Vogue) ×

“Vamos a poner a la gente a perrear”

“Será una gran fiesta. Va a haber mucho sentimiento, energía. Vamos a poner a la gente a perrear, a bailar, pero también va a haber mucho sentimiento. Será muy especial y único”, indicó. Luego aclaró que los shows en Puerto Rico serán totalmente diferentes a los de su gira mundial ‘Debí Tirar Más Fotos’.

“Serán 100 % distintos. Es algo que no pasará otra vez”, sostuvo. Aquellas palabras no tardaron en causar revuelo en las redes sociales. Varios usuarios han asegurado que, a raíz de las recientes declaraciones del artista, están planeando ir a Puerto Rico para disfrutar de esos shows que prometen ser únicos. ¿Tú te animas a hacer eso?