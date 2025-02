Si algo sabe hacer Shakira, además de llenar estadios y poner a todos a bailar, es lanzar indirectas que terminan siendo más directas que un dardo. En el inicio de su gira “Las mujeres ya no lloran”, la cantante colombiana volvió a encender las redes con un mensaje que muchos interpretaron como una flecha para Clara Chía, la actual pareja de Gerard Piqué. ¿Casualidad?

Durante uno de sus conciertos, Shakira sorprendió al proyectar en una pantalla gigante Los 10 mandamientos de las lobas, una especie de código de honor para mujeres empoderadas como ella.

Pero lo que realmente encendió las alarmas fue el noveno mandamiento: “Las lobas no codiciarán las posesiones de sus prójimos. ¡Claramente!”.

"Las lobas no codiciarán las posesiones de sus prójimos. ¡Claramente!", se lee en una proyección de la gira de Shakira. | Crédito: People

Esto nos trae de vuelta a la sesión que Shakira hizo con Bizarrap, donde soltó todo lo que tenía guardado sobre su ruptura con Piqué y su nueva relación.

En esa canción dejó una joyita de frase: “Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”, una indirecta que muchos vincularon con Clara Chía.

Parece que con el tiempo las aguas se han calmado entre Shakira y Piqué, al menos en lo que respecta a la crianza de sus hijos. Según reportes, el exfutbolista viajó a Miami para quedarse unos días con Milan y Sasha mientras la cantante cumplía con su agenda laboral.

Shakira está arrasando con su gira 'Las mujeres ya no lloran'. | Crédito: Instagram Shakira

Pero no todo es paz y armonía, porque, según el paparazzo Jordi Martin en El gordo y la flaca, Clara Chía no estaría nada feliz con la situación. De hecho, se dice que está “devastada”, ya que los hijos de Piqué no querrían pasar tiempo con ella.

Por otro lado, Shakira no podría estar más emocionada con su nueva gira. “¡Este es el tour de mi vida!”, expresó en Instagram, refiriéndose a la serie de conciertos que la llevará por las principales ciudades de Estados Unidos.