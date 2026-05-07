Si eres de los que bailaron al ritmo del “Waka Waka”, la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010 y hasta ahora la tienes en mente y cada que suena no puedes evitar contagiarte de su alegría, pues es momento que empieces a prepararte para lo que será el tema de la Copa Mundial de la FIFA 2026 porque la cantante colombiana Shakira promete, nuevamente, levantar a todos de sus asientos y hacer que los estadios vibren con su voz y energía. Si estás contando los días para que empiece uno de los torneos más esperados del planeta, te cuento que este 14 de mayo se lanzará oficialmente ‘Dai Dai’ y aquí te explico lo que se sabe hasta el momento, así como detalles sobre dónde fue grabado y el look que luce la superestrella que vuelve a poner su sello en un evento futbolístico que este año se inicia el 11 de junio con sedes en Estados Unidos, México y Canadá.

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Shakira lanzó un adelanto de ‘Dai Dai’, canción oficial del Mundial 2026. (Foto: captura @shakira / Instagram)

Shakira muestra cómo suena ‘Dai Dai’ y qué significa

16 años después de crear el inolvidable “Waka Waka” y de también hacer sonar “La La La“ como parte del álbum oficial del Mundial Brasil 2014, la propia Shakira anunció con un video a modo de adelanto este jueves 07 de junio lo que será este nuevo tema y que interpreta junto al cantante, compositor y productor nigeriano Burna Boy.

La canción tiene un alegre ritmo caribeño y letra en inglés. ‘Dai Dai’ se trata de una expresión italiana muy común y significa “¡Vamos, vamos!”.

Dónde se grabó el videoclip de ‘Dai Dai’

El tema oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026 fue grabado en el Estadio de Maracaná, el más gran de Brasil, y durante su reciente visita a Río de Janeiro donde ofreció un megaconcierto gratuito en la playa de Copacabana donde se calcula estuvieron cerca de 2 millones de personas.

En el adelanto compartido en sus cuentas oficiales se puede ver a Shakira bailando y cantando en la cancha y aparece vestida con camiseta amarilla, un pantalón corto azul (ambos colores de la selección colombiana), zapatillas y llevando en su mano derecha el balón oficial llamado ‘Trionda’ mientras camina sin quitar la mirada a la cámara para luego ponerlo en el suelo como si fuera a hacer una jugada. Junto a ella, un staf de bailarines muestran parte de la coreografía y muchos lucen los colores característicos de las 48 selecciones que formarán parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que en esta edición es organizada por Estados Unidos, Canadá y México. Este año el evento arranca el 11 de junio y la final será el 19 de julio.

La escenografía se completa con cuatro balones de los Mundiales de Futbol de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, más el ‘Trionda‘ de Norteamérica 2026. El video termina con la frase “We Are Ready” (“Estamos listos”).

La canción completa se lanzará en Spotify, Deezer, Apple Music y Amazon Music. (Foto: Captura de YouTube)

¿Cuándo se lanza oficialmente ‘Dai Dai’?

Lo presentado este jueves es solo un adelanto de un minuto, pero los seguidores de Shakira y fanáticos del fútbol podrán disfrutar de la entrega completa este 14 de mayo en las redes oficiales de la cantante colombiana. Además, la canción completa estará en Spotify, Deezer, Apple Music y Amazon Music.

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