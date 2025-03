“Tengo un jefe de mier** que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes Benz. Me tiene de recluta. El muy hijo de...”

Imposible olvidar estos versos de ’El Jefe’, la canción de Shakira y Fuerza Regida que, en su momento, parecía estar dirigida a su expareja, Gerard Piqué. Y ahora, la cantante lo ha vuelto a hacer.

Durante su espectacular concierto en Ciudad de México, donde está arrasando con cada show, la colombiana soltó otra frase contundente que encendió al público y dejó a todos sin palabras.

Mientras la polémica sobre la venta de su casa en Barcelona sigue dando de qué hablar, la artista volvió a lanzar un mensaje que no pasó desapercibido.

Shakira ofrece siete conciertos en Ciudad de México como parte de su tour "Las mujeres ya no lloran". | Crédito: JUAN MABROMATA / AFP

En medio de su presentación, una invitada inesperada subió al escenario, generando expectación entre los asistentes. Su rostro resultaba familiar, pero pocos lograban reconocerla de inmediato. Entonces, Shakira despejó todas las dudas con una frase demoledora: “Diles la verdad, aun sin indemnización.”

El público estalló en gritos y aplausos. La invitada no era otra que Lili Melgar, la exniñera de Milan y Sasha, quien aún cuida de los niños en Miami y fue clave en la revelación de la infidelidad de Piqué.

Lili Melgar: la historia detrás del mensaje

Lili Melgar no es un nombre desconocido para los seguidores de Shakira. La artista ya la mencionó en ’El Jefe’, denunciando que no recibió su indemnización tras ser despedida:

“Lili Melgar, para ti es esta canción, que no te pagaron la indemnización.”

Shakira tuvo como invitada a la niñera Lili Melgar en uno de sus conciertos en Ciudad de México. | Crédito: YouTube Shakira

Melgar fue una de las primeras personas en alertar a Shakira sobre la traición de Piqué. Su despido generó indignación, y la cantante no dudó en darle visibilidad en su música. Ahora, al invitarla a su concierto y dedicarle esas palabras, Shakira reafirma su postura y demuestra que sigue levantando la voz por quienes la han apoyado.