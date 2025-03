Shakira regresó a los escenarios con fuerza y, en su concierto en Buenos Aires, Argentina, como parte de su tour Las mujeres ya no lloran, no solo hizo vibrar al público con su energía, sino que también dejó una poderosa reflexión. La cantante de Loba habló abiertamente sobre los momentos difíciles que ha enfrentado en los últimos años y compartió el mensaje que les deja a sus hijos: “la vida no es perfecta”.

La artista colombiana, de 48 años, subió al escenario el viernes por la noche en el Campo Argentino de Polo. Durante su presentación, habló sobre las dificultades que ha enfrentado recientemente, incluyendo la cancelación de sus conciertos en Lima, Medellín y Santiago de Chile en las últimas semanas.

El tour de Shakira “Las mujeres ya no lloran” sigue en boca de todos. | Crédito: Instagram shakira

Sobre el escenario, Shakira se dirigió al público con un mensaje sincero y emotivo, pero también con una poderosa lección para sus hijos. La cantante reconoció que los últimos años, e incluso las últimas semanas, no han sido fáciles para ella, pero dejó en claro que la vida no siempre es perfecta, algo que intenta enseñarles día a día: “la vida no es perfecta, no es perfecta, y eso es lo que le digo a mis hijos”.

Además, enfatizó la importancia de la resiliencia y de transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento: “si algo he aprendido, la caída no es el final, sino el comienzo de un vuelo más alto”. Con estas palabras, Shakira no solo compartió su experiencia personal, sino que también dejó un mensaje inspirador para su familia y para todos sus seguidores.

Shakira abrió su corazón para compartir una reflexión durante su show en Buenos Aires, Argentina. | Crédito: Instagram Shakira

Para cerrar su reflexión, Shakira reafirmó su espíritu de lucha con un mensaje de empoderamiento, dirigido especialmente a las mujeres: “Y es que nosotras después de cada día, nosotras nos levantamos cada vez un poquito más sabias, un poquito más fuertes, un poquito más ‘Triple M’”.

La colombiana agregó: “Sí señor, y si queremos llorar, lloramos, y si no queremos llorar, nos ponemos a trabajar y facturamos”. Sus palabras desataron la ovación del público, que celebró su fuerza y autenticidad.

#Shakira volvió al ruedo y se presentó en la noche del viernes en Buenos Aires. La cantante colombiana aprovechó para explicar que viene pasando por momentos difíciles, que incluyen la suspensión en las últimas semanas de shows en Lima, Medellín y Santiago de Chile. pic.twitter.com/2YeJshoc4I — RollingStoneAr (@RollingStoneAr) March 8, 2025