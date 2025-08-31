Como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” , Shakira causó algarabía entre sus fanáticos mexicanos que asistieron a su concierto. Además de crear un momento inolvidable entre los asistentes, la cantante colombiana dedicó un emotivo momento a su padre, William Mebarak Chadid.

Como parte de su décimo concierto brindado en la Ciudad de México, la artista puso en evidencia que no tiene problema alguno para mostrar su versatilidad en cualquier género musical.

Shakira está brindando conciertos en distintos países como parte de su tour 'Las Mujeres Ya No Lloran'. (Crédito: @shakira / Instagram)

Fue así que invitó a una banda de mariachis para interpretar una canción de música regional mexicano, pero no se trataría de una cualquiera. Durante este show, Shakira cantó ‘Sombras Nada Más’, una ranchera que es una de las favoritas de su padre.

“¡Concierto número 10 en Ciudad de México! ¡Apoteósico! Y las ganas que tenía de cantarme la ranchera que más le gusta a mi papá ¡Cómo estaría feliz de verme homenajear al gran Javier Solis", se lee en la descripción de su publicación en Instagram.

Este homenaje tiene un valor especial, pues el progenitor de la celebridad colombiana está pasando por un delicado tema de salud. En los últimos años, William Mebarak tuvo que enfrentar distintas complicaciones, tales como una cirugía cerebral, neumonía e hidrocefalia.

A pesar de los distintos compromisos artísticos que Shakira debe cumplir, se ha mostrado pendiente a la salud de su padre. Es más, no pierde la oportunidad para brindarle su apoyo, tal como en esta dedicatoria.

El padre de Shakira, William Mebarak, está pasando por una delicada situación de salud.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí