Shakira es considerada, por muchos, como la cantante colombiana más exitosa a nivel internacional. Este distintivo se respalda en sus grandes hits musicales, los ‘sold out’ que consigue en cada concierto que ofrece y la vigencia que mantiene hasta la actualidad. A pesar de sus distintos logros , la artista se ha mostrado orgullosa de sus orígenes y eso ha tratado de inculcar en sus dos hijos, Milan y Sasha, a pesar de que no nacieron en Colombia.

En una reciente entrevista que otorgó a la revista People en Español, la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ habló sobre este tema y cómo fue fundamental el apoyo de sus fanáticos para que su música, con la que buscaba transmitir sus raíces colombianas, esté presente en cada rincón del mundo.

En un momento determinado, le consultaron “qué tan conectados” están Milan y Sasha a sus orígenes, pues ambos nacieron en España. Imaginarás que no habrá sido fácil para estos menores de edad; sin embargo, Shakira especificó que se esforzó para que ambos conozcan cada detalle de las costumbres colombianas.

Según la propia artista colombiana, ha intentado aplicar distintos métodos para que sus dos menores hijos comprenden sus orígenes. (Crédito: @shakira / Instagram)

“Definitivamente están conectados con su lado barranquillero. Me aseguro que estén rodeados de nuestra cultura: a través de la familia, la comida, la música. Los llevo a Barranquilla para estar con sus abuelos, para conocer las tradiciones, cada rato que puedo”, dijo.

Es más, Shakira puntualizó que los tres compartieron un recuerdo memorable durante su última visita a Colombia, calificándola de “muy lindo”. Contó que participaron en La Guacherna, una celebración callejera que da inicio a la época de Carnaval. Para que la experiencia fuera más emocionante, se disfrazaron.

“Quiero que siempre tengan presente nuestros valores: la resiliencia, el sentido de comunidad que surge de ser latino”, declaró.

Shakira es una de las artistas latinas más exitosas en el plano internacional. Cuenta con millones de fanáticos. (Crédito: @shakira / Instagram)

“La música latina no tiene límites”

Desde su punto de vista, la cantante de 48 años considera que los ritmos latinos están tomando protagonismo a nivel mundial, gracias a la popularidad del reggaetón, la salsa, entre otros géneros. Es más, siente un gran entusiasmo por la forma en cómo estas melodías pueden seguir evolucionando.

“Durante mucho tiempo, nuestros géneros se consideraban regionales, pero ahora son globales. Se escucha reggaetón, bachata y salsa en todo el mundo. La música latina siempre se ha basado en la fusión, una especie de sincretismo y ahora lo estamos viendo”, finalizó.