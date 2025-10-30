El legendario exjugador de la NBA, Shaquille O’Neal, volvió a emocionar al mundo con un gesto que refleja su inmenso corazón. En esta ocasión, el exdeportista decidió ayudar a Tamara Humphries, una joven luchadora de secundaria que tenía dificultades para llegar a sus entrenamientos.

Todo comenzó cuando O’Neal, de 53 años, descubrió a la joven a través de las redes sociales y quedó impresionado por su talento y determinación. Sin pensarlo dos veces, la sorprendió en septiembre con un automóvil nuevo, sin condiciones ni contratos, solo con la intención de hacer lo correcto.

“La gente lo llama devolver algo, yo simplemente lo llamo hacer lo correcto”, contó el exjugador a People.

O’Neal explicó que se sintió identificado con Humphries, de 18 años, porque él también fue un atleta con talento que, en sus inicios, no recibía el reconocimiento que merecía.

El exbasquetbolista Shaquille O’Neal decidió regalarle un auto nuevo a Tamara Humphries para ayudarla a cumplir su sueño. | Crédito: Instagram firefly.tee

“A veces, cosas como esas son las que te impulsan. Vi a esta luchadora, sin una gran cantidad de seguidores y sin que nadie hablara de ella, pero pensé: ella es una bestia”, recordó el exLaker.

El cuatro veces campeón de la NBA decidió contactarla directamente y ofrecerle ayuda.

Al hablar con Tamara, ella le dijo con humildad que no necesitaba dinero, pero sí algo mucho más práctico: un auto para poder ir a sus entrenamientos.

O’Neal no lo dudó un segundo. “Le dije: me encargo de eso, déjame hablar con tus padres”, narró.

Con este gesto, Shaquille O’Neal volvió a demostrar que su generosidad no tiene límites. | Crédito: Instagram firefly.tee

Tras obtener el permiso de la familia, O’Neal dejó claro que su gesto no tenía ningún otro propósito: “Les dije: Compro el auto y eso es todo. No quiero patrocinios, ni publicidad, nada. Solo quiero ayudar a su hija, porque es buena y joven”.

El exjugador subrayó que su generosidad no busca reconocimiento ni seguidores. “No todos entienden por qué lo hago”, afirmó.

“Ahora recibo muchos mensajes de ‘cómprame un coche’, pero la gente debe entender que no funciona así. Yo tengo que encontrarte a ti, no tú a mí”, añadió.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí