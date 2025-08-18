Sharon Stone sorprendió a todos al confesar que alguna vez salió con un rapero muy conocido.

La actriz de 67 años hizo esta revelación durante su participación en el programa Watch What Happens Live, cuando el presentador Andy Cohen le preguntó directamente si había tenido una cita con el cantante en cuestión.

Con una sonrisa, Stone no dudó en responder: “Sí, lo hice”, confirmando que había salido con Nelly, de 50 años.

La actriz contó la anécdota durante una entrevista en Watch What Happens Live, sorprendiendo al público con su confesión. (Foto: Randy Brooke / WireImage / Getty Images) / Randy Brooke

La historia, sin embargo, no pasó de un solo encuentro. La estrella de ‘Bajos Instintos’ explicó que no llegaron a tener una segunda cita, aunque no dio más detalles sobre la experiencia ni sobre la fecha en la que ocurrió.

Cabe agregar que la vida personal de ambos siguió caminos distintos. Stone está soltera desde hace 21 años tras su divorcio de Phil Bronstein en 2004, con quien estuvo casada 16 años. Antes, estuvo casada con Michael Greenburg entre 1984 y 1987.

Por su parte, Nelly, cuyo nombre real es Cornell Iral Haynes Jr., está casado desde diciembre de 2023 con la cantante Ashanti. La pareja, que ya había mantenido una relación entre 2003 y 2013, se reconcilió en los últimos años y en julio de 2024 dieron la bienvenida a su primer hijo.

Mientras Stone ha estado soltera desde su divorcio en 2004, Nelly está casado con Ashanti desde 2023 y tuvieron un hijo en 2024. (Foto: Jim Bennett / Getty Images) / Jim Bennett

En cuanto a Stone, recientemente contó que está disfrutando de una nueva etapa personal ahora que sus hijos ya son mayores.

“Estoy de regreso, soy una chica otra vez. Me siento realmente femenina. Volví a dejarme crecer el cabello, es increíble”, declaró, mostrando que está lista para redescubrir una nueva faceta en su vida.

Stone, por su parte, asegura estar disfrutando una nueva etapa personal en la que se siente más libre y femenina. (Foto: Kevin Winter / GA /The Hollywood Reporter vía Getty Images) / Kevin Winter/GA

Lo que debes saber sobre Sharon Stone

Sharon Stone es una icónica actriz estadounidense que saltó a la fama mundial en los años 90. Tras una carrera como modelo, se hizo conocida por su audacia en roles que la convirtieron en un símbolo sexual y una de las actrices más reconocidas de su generación.

Dentro de su filmografía destaca su participación en “Bajos Instintos” (1992), thriller erótico que la catapultó a la fama. También fue aclamada por su papel en la película de Martin Scorsese “Casino” (1995), por la que ganó un Globo de Oro y recibió una nominación al Oscar.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí