El actor Shia LaBeouf fue arrestado en Nueva Orleans tras un presunto altercado ocurrido durante las celebraciones de Mardi Gras. El incidente se habría producido en plena festividad, una de las más concurridas de la ciudad. De acuerdo con fuentes policiales citadas por la revista People, LaBeouf, de 39 años, enfrenta dos cargos por agresión simple y tenía previsto comparecer ante un tribunal el martes por la tarde. Las autoridades no brindaron detalles adicionales sobre el desarrollo del caso ni sobre las posibles consecuencias legales.

El actor, conocido por su papel en la saga Transformers, estuvo involucrado en el incidente poco después de la medianoche, a las afueras de un bar en el French Quarter.

Un video difundido por TMZ muestra a LaBeouf sin camiseta mientras recibe atención médica de paramédicos tras la supuesta pelea, aunque no está claro qué originó el enfrentamiento.

Según The Hollywood Reporter, LaBeouf se encontraba en Nueva Orleans desde el jueves participando en las festividades de Mardi Gras. En los últimos años, el actor habló públicamente sobre su proceso de sobriedad, lo que podría estar relacionado con este nuevo incidente.

Este episodio se suma a una larga historia de problemas legales del actor. En diciembre de 2020, la cantante FKA Twigs presentó una demanda en su contra por presunta agresión sexual, abuso y daño emocional. El caso fue resuelto en julio de 2025 y LaBeouf negó las acusaciones.

El actor enfrenta dos cargos por agresión simple y debía comparecer ante un tribunal. (Foto: AFP)

En 2017, el actor también fue arrestado en Georgia por intoxicación pública y conducta desordenada, lo que derivó en la obligación de someterse a tratamiento ordenado por un tribunal.

LaBeouf comparte una hija con la actriz Mia Goth, con quien ha tenido una relación intermitente desde 2012.

El complicado historial de Shia LaBeouf

Shia LaBeouf (39 años) ha pasado de protagonizar éxitos de taquilla a ser noticia principalmente por sus arrestos y problemas personales.

Su historial incluye varios arrestos por embriaguez pública, conducta desordenada y diversos altercados en lugares como el teatro Studio 54 en Nueva York o en Savannah, Georgia.

A nivel profesional, enfrentó una crisis tras ser acusado de plagio en uno de sus cortometrajes en 2013. Según CNN, su respuesta ante esta controversia fue una serie de disculpas que, irónicamente, resultaron ser copias de textos de otras celebridades.

El arresto revive la atención sobre su historial de problemas legales. (Foto: AFP)

En el ámbito personal y legal, la situación más grave surgió en 2020, cuando su expareja, la cantante FKA Twigs, presentó una demanda por agresión sexual, maltrato físico y emocional, alegando un comportamiento controlador y violento por parte del actor.

En julio de 2025, se hizo público que ambas partes llegaron a un acuerdo privado fuera de los tribunales para cerrar este proceso legal que duró casi cinco años.

El actor reconoció públicamente haber sido abusivo con las personas cercanas a él y atribuyó gran parte de sus problemas a su alcoholismo y a un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático (TEPT) derivado de una infancia difícil.

En los últimos años, tras protagonizar la película Padre Pio en 2023, manifestó haber encontrado refugio en la espiritualidad, algo que derivó en su reciente conversión al catolicismo.

