Shia LaBeouf aseguró que su arresto tras una pelea en un bar durante las celebraciones de Mardi Gras estuvo relacionado con sus propios temores. En una entrevista con Andrew Callaghan para su canal de YouTube, el actor habló sin filtros sobre lo ocurrido aquella noche y sobre los motivos que, según él, influyeron en su comportamiento.

“Voy a ser honesto contigo, los hombres gay grandes me asustan”, admitió. “Cuando estoy parado solo y hay tres gays a mi lado, tocándome la pierna, me asusto. Lo siento. Si eso es homofóbico, entonces lo soy. Sí.”

Después, LaBeouf aclaró que la situación que describía solo “ocurrió una vez” y añadió: “Bueno, por eso, eh, me arrestaron.”

El actor también reconoció que su conducta no fue correcta. “Estoy equivocado por tocar a cualquier persona. Siempre. Y ese es el final de mi declaración sobre toda esta tontería”, afirmó.

En otro momento señaló: “Estoy bien con los gays, pero sean gays por allá. No sean gays en mi regazo... Por eso. Estaba borracho y es Mardi Gras. Así que todo lo que estoy diciendo es una tontería.”

Durante la conversación también habló de su salud mental y de cómo reacciona cuando siente que su “masculinidad” es cuestionada.

“Mi papá fue violado por su primo. Así que estaba en mi oído todo el tiempo”, expresó, sugiriendo que esa experiencia familiar pudo influir en él durante años.

El actor reconoció que su comportamiento fue inapropiado y abordó aspectos personales relacionados con su salud mental. (Foto: Chris Delmas / AFP)

Además, insistió: “Nunca he tenido ningún problema con las personas gay. Nunca. Recuerdo haber pagado cirugías de transición cuando estaba muy metido en internet. Nunca he sido adversarial hacia eso.”

El actor fue arrestado el 17 de febrero en Nueva Orleans tras un altercado en un bar y enfrenta cargos de agresión simple.

En una audiencia posterior, una jueza ordenó que asistiera a rehabilitación, se sometiera a pruebas de drogas y pagara una fianza como condiciones para permanecer en libertad mientras el caso continúa.

El complicado historial de Shia LaBeouf

Shia LaBeouf (39 años) ha pasado de protagonizar éxitos de taquilla a ser noticia principalmente por sus arrestos y problemas personales.

Su historial incluye varios arrestos por embriaguez pública, conducta desordenada y diversos altercados en lugares como el teatro Studio 54 en Nueva York o en Savannah, Georgia.

A nivel profesional, enfrentó una crisis tras ser acusado de plagio en uno de sus cortometrajes en 2013. Según CNN, su respuesta ante esta controversia fue una serie de disculpas que, irónicamente, resultaron ser copias de textos de otras celebridades.

En el ámbito personal y legal, la situación más grave surgió en 2020, cuando su expareja, la cantante FKA Twigs, presentó una demanda por agresión sexual, maltrato físico y emocional, alegando un comportamiento controlador y violento por parte del actor.

El arresto revivió la atención sobre su historial de problemas legales. (Foto: AFP)

En julio de 2025, se hizo público que ambas partes llegaron a un acuerdo privado fuera de los tribunales para cerrar este proceso legal que duró casi cinco años.

El actor reconoció públicamente haber sido abusivo con las personas cercanas a él y atribuyó gran parte de sus problemas a su alcoholismo y a un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático (TEPT) derivado de una infancia difícil.

En los últimos años, tras protagonizar la película Padre Pio en 2023, manifestó haber encontrado refugio en la espiritualidad, algo que derivó en su reciente conversión al catolicismo.

