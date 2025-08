Antes de entrar a la tercera temporada de “La casa de los famosos México”, Shiky hizo una confesión que podría jugarle en contra durante su estadía en el reality; si bien, este no se presentaría ahora mismo, con el paso de los días – cuando la convivencia sea más dura – quizá empiece a incomodarle. ¿De qué se trata? Resulta que el español padece misofonía. “Me pongo muy enfermo cuando escucho a la gente masticar”, señaló. Si no sabes qué es, no te preocupes que en los siguientes párrafos te lo detallo.

Vale precisar que el creador de contenido precisó que puede llegar a controlarlo, pero podría haber situaciones que lo saquen de sus casillas. “A mi hermano le clave un tenedor. He tenido cositas muy fuertes, incluso he comido un año en el baño porque mi madre me dijo: ‘Ok, ¿no nos aguantas cómo comemos? No te preocupes, te vas’. Fui el más feliz (…). Si estoy con amigos hago lo que sea [para distraerme] y me voy”, dijo en una entrevista con Marie Claire.

¿QUÉ ES LA MISOFONÍA?

La misofonía es un trastorno neurológico que consiste en la intolerancia a los sonidos cotidianos producidos por el cuerpo de otras personas, entre ellos comer, sorber, toser y masticar. También están incluidos los que son producido por determinados objetos como por ejemplo escribir con una tiza en la pizarra o el sonido cuando se usa el limpiaparabrisas.

Si una persona padece misofonía puede llegar a tener ansiedad y conductas agresivas, pues está relacionada a un trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. También se le conoce como sensibilidad selectiva al sonido o furia sonora.

Se cree que el problema de base no se encuentra en los oídos, sino en el sistema nervioso central y en su forma de interpretar los sonidos, señaló la Dra. Zenaida Piñeiro. PhD MD Otorrinolaringología.

Menciona como una posible causa la asociación emocional del paciente con un sonido que quizá pudo causarle un trauma en la infancia o una situación estresante. “Existen sonidos que pueden desencadenar reacciones emocionales exageradas de ira o incluso pánico. Algunos de los sonidos que son referidos en nuestras consultas de otorrinolaringología como ‘odiosos o misofónicos son: llanto de los bebés, ronquidos, ruidos producidos por animales, lugares concurridos con muchas voces a la vez, sonidos del ambiente como llamadas de teléfono”, publica Aural Centro de Estudios.

¿EXISTE ALGÚN TRATAMIENTO?

Al presentarse en la vida diaria, lo mejor que puedes hacer es manejarla. El tratamiento implica un enfoque multidisciplinario, pues combina la terapia del sonido por audiólogos y consejería de apoyo.

A ello debes incluir un estilo de vida adecuado como dormir bien, controlar tu estrés, hacer ejercicios. Ahora, si ni puedes con esos ruidos molestos para ti, lo mejor es usar tapones para los oídos y/ auriculares para desconectarte de los sonidos que te rodean.

