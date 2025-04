Después de semanas de rumores, indirectas en redes y titulares que no paran, Cazzu por fin rompe el silencio. En una inesperada entrevista, la cantante argentina se mostró más honesta que nunca y dejó claro cómo se siente realmente sobre la nueva relación entre su ex, Christian Nodal, y Ángela Aguilar.

En una entrevista con el programa LAM del canal argentino América TV, Cazzu se mostró relajada y accesible. Mientras manejaba, no dudó en bajar la ventanilla de su auto y entablar una conversación amigable con el reportero que la esperaba en la calle.

Cazzu habló sin filtro de lo que siente y piensa sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar. | Crédito: América TV

Pese a estar conduciendo, la cantante respondió con total tranquilidad a una serie de preguntas sobre su ex, Christian Nodal, y su actual esposa, Ángela Aguilar.

Cuando le preguntaron sobre la actual relación con el padre de su hija Inti, Cazzu dejó claro que lo único que la une a él es su hija. Con una actitud reservada, expresó que prefiere no profundizar demasiado en su vida privada, pero destacó con cariño que "es una niña feliz", a quien cría y cuida “con mucho amor". Y, por supuesto, también tuvo palabras para Ángela Aguilar.

Cazzu habló sobre su ex Christian Nodal y su actual esposa Ángela Aguilar. | Crédito: YouTube Cazzu

“No me da bronca nada, yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos. De hecho, sin son felices, me encanta”, finalizó.