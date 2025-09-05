Una de las películas que generó mucha expectativa desde su anuncio fue la de ‘Christy’, ya que Sydney Sweeney se esforzó bastante para poder cumplir con el rol protagónico. Sí, ella, en dicho filme, ‘da vida’ a la histórica boxeadora Christy Martin, quien tuvo una destacada carrera en las décadas de 1990 y 2000. ¿Por qué te menciono todo esto? Porque la propia artista recientemente hizo una ‘dura’ confesión sobre la cinta. Para que no te quedes sin saber qué dijo, lee esta nota por completo.

El estreno mundial de la película en cuestión fue programado para este viernes 5 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Justo antes de que llegue el indicado día, la actriz fue entrevistada por Vanity Fair, y ahí habló sobre un tema que nadie se lo esperaba.

Las peleas en ‘Christy’

Si bien en las películas donde hay peleas se suelen fingir los golpes, Sydney Sweeney sostuvo que en ‘Christy’ eso no sucede. “En cada pelea que ves, nos estamos golpeando de verdad. Lo hacemos con todas nuestras fuerzas”, aseguró la artista al citado medio.

Sydney Sweeney es una actriz, modelo y productora estadounidense. (Foto: Emma McIntyre / Getty Images) / Emma McIntyre

“Siempre creí que no se podría lograr que pareciera real si se trata de un doble de acción o si se fingen los golpes”, agregó la actriz que también indicó que, mientras rodaba la cinta, le sorprendió que la historia de Christy Martin “no fuera más conocida a nivel mundial, porque es una de las mujeres más desgarradoras e inspiradoras que he conocido en mi vida”.

La experiencia de Sydney Sweeney en deportes de combate

Sydney Sweeney, durante su adolescencia, practicó deportes de combate (como jiu-jitsu, grappling y kickboxing), de acuerdo a People; sin embargo, eso no fue suficiente para ‘dar vida’ a la histórica luchadora. Ella tuvo que pasar tres meses boxeando durante varias horas al días, además de entrenar con pesas y subir unos 13 kilos para su personaje.

Sydney Sweeney nació el 12 de setiembre de 1997 en Spokane, Washington, Estados Unidos. (Foto: Rodin Eckenroth / WireImage / Getty Images) / Rodin Eckenroth

“Mis posturas y gran parte de mi técnica son diferentes a las del boxeo”, recalcó la actriz sobre su experiencia previa en deportes de combate. “Te enfrentas de forma diferente y, por supuesto, no te tiran al suelo. Todo está en tus pies”, subrayó.

