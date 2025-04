El último jueves 10 de abril, Christian Nodal lanzó la canción ‘Amé‘, que rápidamente se ha convertido en la favorita de muchas personas por la letra tan emotiva que posee. Como ahorita mismo el tema es el centro de atención en las redes sociales, te comento que Ángela Aguilar decidió apoyar la creación musical de su esposo con una romántica foto nunca antes vista de ella y el nacido y criado en Sonora.

Sí, la imagen es inédita. Fue subida por la cantante en la sección de historias de su cuenta de Instagram (@angela_aguilar_) el mismo día del lanzamiento de la canción. La instantánea muestra a la pareja en blanco y negro, sumamente feliz con los ojos cerrados, estando a una corta distancia y casi como si ambos estuvieran a punto de darse un beso.

La foto claramente fue difundida en señal de apoyo al tema ‘Amé‘, ya que incluye un enlace directo a la canción (de acuerdo a la revista Glamour México) y ese gesto fue aplaudido por varios usuarios, que se alegran que tanto Ángela como Christian sigan demostrándose el gran amor que se tienen, pese a las críticas.

Esta es la imagen que Ángela Aguilar subió en Instagram Stories. Ella aparece muy amorosa con su esposo Christian Nodal. (Foto: @angela_aguilar_ / Instagram) ×

La canción ‘Amé’ es muy emotiva para Christian Nodal

Cabe mencionar que si bien se cree que el tema puede estar dedicado a su esposa, Nodal, al menos de momento, no lo ha confirmado. Lo que sí ha indicado es que la canción es muy emotiva para él, sobre todo por el video musical que se hizo.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron el 24 de julio de 2024 en la Hacienda San Gabriel de las Palmas. (Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images) ×

“Muy pocas veces he logrado transmitir el sentimiento, lo que narra la canción en un video musical. Voy a lanzar una canción que lleva por nombre ‘Amé‘, que se los juro, el video es una chulada, ya me ha hecho llorar, fácil, cuatro veces y solamente lo he visto cuatro veces. Entonces, para que estén bien atentos ahí se los encargo”, fue lo que expresó el artista mexicano en un video compartido el 5 de abril en su cuenta de Instagram (@nodal). Todo como parte del anuncio de su nuevo tema. Si quieres disfrutar el video musical de la canción, aquí te lo dejo.