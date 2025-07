En este preciso momento, muchos hablan sobre la película ‘The Fantastic Four: First Steps’ (‘Los 4 fantásticos: primeros pasos’, en español). Y es que ha permitido ver caras nuevas en el UCM (Universo cinematográfico de Marvel). Una de ellas es la de Vanessa Kirby, quien interpreta a ‘Sue Storm / Invisible Woman’. Pero no creas que solo tiene dicho papel en esa cinta. También aparecerá con ese personaje en ‘Avengers: Doomsday’. Es por eso que ya hasta se animó a decir cómo fue grabar el próximo filme de ‘Los Vengadores’ estando embarazada. Pero eso no es todo, ya que recientemente volvió a pronunciarse acerca de la nueva producción y ahí destacó el “increíble” trabajo que está haciendo Robert Downey Jr. como ‘Doctor Doom’.

Resulta que la actriz conversó con Variety hace poco y, en aquella entrevista, le consultaron si realmente Robert Downey Jr. aparecía en la escena postcréditos de la nueva película de ‘Los 4 fantásticos’. En ese momento, ella confirmó que sí y se animó a hablar sobre la excelente labor de su colega en el UCM.

“Lo llamamos nuestro padrino”

“¡Sí! Robert siempre ha estado en el set. Siempre está ahí. Es nuestro líder. Lo llamamos nuestro padrino. Nos ha cuidado. Es una alegría trabajar con los (hermanos) Russo y con él, porque han tenido una colaboración tan estrecha durante tanto tiempo”, comenzó diciendo.

Robert Downey Jr. en el escenario del panel de Marvel Studios durante la Comic-Con International 2024 en el Centro de Convenciones de San Diego el 27 de julio de 2024 en San Diego, California. (Foto: Matt Winkelmeyer / Getty Images)

“Ha sido una experiencia realmente hermosa”

“Y ha sido increíble estar embarazada y trabajar en ‘Vengadores’. Me sentí muy inspirada y aliviada de que me hayan cuidado tanto. Ha sido una experiencia realmente hermosa. Robert está haciendo un trabajo increíble (como ‘Doctor Doom’). Estoy muy emocionada”, agregó.

Vanessa Kirby es una actriz británica que nació el 18 de abril de 1988. (Foto: Joe Maher / Getty Images)

Cuándo comenzó a circular la noticia de que Vanessa Kirby está embarazada

Con respecto a su embarazo, es necesario mencionar que Vanessa Kirby está esperando a su primer bebé con su novio Paul Rabil. De acuerdo a People, la noticia de que está embarazada comenzó a circular luego que ella caminara por la alfombra roja del Festival de Cine CCXPMX en la Ciudad de México (en mayo de 2025) con un vestido ajustado. Aquel entonces, mientras posaba, sostuvo su barriga.

‘Los 4 fantásticos’

También es importante subrayar que en ‘The Fantastic Four: First Steps’, además de Vanessa Kirby (‘Sue Storm / Invisible Woman’), participan como protagonistas Pedro Pascal (‘Reed Richards / Mr. Fantastic’), Joseph Quinn (‘Johnny Storm / Human Torch’) y Ebon Moss-Bachrach (‘Ben Grimm / The Thing’).

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí