El reencuentro entre Jennifer Lopez y Ben Affleck en el estreno de ‘Kiss of the Spider Woman’ en New York ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Pero no creas que solo de eso se está hablando. También se ha comentado bastante acerca de la manera en que la ‘Diva del Bronx’ destacó el rol que tuvo su ex en la mencionada película.

Resulta que la artista se encuentra en la etapa de promoción de la cinta y, por esa razón, fue entrevistada hace poco por Craig Melvin en el programa ‘Today’. “En medio del rodaje de este elaborado y hermoso musical, también se formalizó tu divorcio con Ben”, llegó a decir el hombre durante la conversación.

“¡Ahí lo tienes! ¡Mira a este tipo!”, expresó inmediatamente Jennifer Lopez al escuchar esas palabras. Acto seguido, el periodista dejó en claro a dónde quería ir mencionando al actor. “Pero luego leí que tu ex es productor ejecutivo (junto con su buen amigo Matt Damon, a través de su compañía de producción Artists Equity) de la película”, sostuvo.

Jennifer Lopez es una cantante, compositora, bailarina, actriz, diseñadora de moda y empresaria estadounidense. (Foto: Geoff Robins / AFP) / GEOFF ROBINS

“Si no fuera por Ben…”

En ese entonces, ‘JLo’ se rió y luego se animó a destacar el rol que tuvo su exesposo en ‘Kiss of the Spider Woman’. “Si no fuera por Ben, la película no se habría hecho”, manifestó con naturalidad. “Y siempre le daré ese crédito”, agregó. Con respecto al divorcio, dijo: “Y sí, las cosas pasan. Hay que seguir adelante”.

Ben Affleck es un actor, director, productor y guionista estadounidense. (Foto: Michael Tran / AFP) / MICHAEL TRAN

También habló sobre Bad Bunny y su show en el medio tiempo del Super Bowl LX

Cabe mencionar que, en esa entrevista, Jennifer Lopez también habló sobre el hecho de que Bad Bunny estará en el show de medio tiempo del Super Bowl LX. Ahí dejó en claro que desconocía que su elección había generado controversia.

“¿Hay controversia?”, llegó a preguntar la actriz y cantante. Ya cuando supo que hay gente que considera que debió ser otro cantante el encargado del espectáculo, señaló: “Es uno de los mejores artistas del mundo en este momento. Probablemente el mejor (…) Estoy súper emocionada de que la gente que piensa así lo vea, porque creo que se llevarán una grata sorpresa (…) Su música trasciende el lenguaje. Es increíble lo que ha hecho. Hizo algo que mucha gente nunca ha hecho en su vida, y estoy muy emocionada por él. Me emocioné cuando actuó con nosotros en el Super Bowl y estoy emocionada por ver lo que hará. Ofrece un espectáculo fantástico, es un artista increíble”.

Los personajes que interpreta Jennifer Lopez en ‘Kiss of the Spider Woman’

Cabe mencionar que Jennifer Lopez, en ‘Kiss of the Spider Woman’, interpreta a ‘Ingrid Luna’ y a ‘Aurora’ (‘la mujer araña’), personajes que forman parte de la historia que le va contando ‘Luis Molina’ (Tonatiuh) a ‘Valentín Arregui’ (Diego Luna), mientras comparten celda. También es necesario mencionar que ‘JLo’, en la cinta, tuvo el rol de productora ejecutiva.

