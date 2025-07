Jennifer Lopez, ahora mismo, se encuentra en España debido a su tour ‘Up All Night: Live in 2025’. Precisamente, estando en dicho país europeo ella sorprendió hace poco compartiendo un misterioso mensaje. Pero no creas que solo causó impacto con eso. En esta nota te cuento que en una de sus recientes presentaciones reflexionó sobre su gira cancelada (‘This Is Me… Live’) en 2024. Sí, lo hizo frente a sus fans.

Para ser más exactos, todo ocurrió durante su concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona, que se realizó ayer, martes 15 de julio. Eso lo sé porque la estación de radio Europa FM se encargó de brindar información al respecto. Es más, en su cuenta de X (@europa_fm) difundió el video donde se puede escuchar con claridad las palabras que usó la artista.

“El verano pasado, tuve que cancelar una gira que habíamos planeado en Estados Unidos e internacional. Me dolió mucho hacerlo, pero ahora estoy aquí. Yo sé que no salgo de gira todo el tiempo, y mis fans esperan con ilusión estos momentos”, empezó diciendo a su público.

Jennifer Lopez es una cantante, compositora, bailarina, actriz, diseñadora de moda y empresaria estadounidense. (Foto: Ricardo Rubio / Europa Press vía Getty Images)

“Fue un verano muy duro para mí y mis hijos (Maximilian David Muñiz y Emme Maribel Muñiz, que nacieron como ‘frutos’ de su relación con Marc Anthony)”, indicó después Jennifer Lopez, haciendo referencia que no solo el tema de la gira cancelada la afectó, sino también el hecho de que su matrimonio con el actor Ben Affleck llegó a su fin (tras dos años de esposos). Ella recién se divorció de él a comienzos de este año.

Jennifer Lopez nació el 24 de julio de 1969 en El Bronx, New York, Estados Unidos. (Foto: Ethan Miller / Getty Images)

“Pero les hice una promesa a mis hijos y quise mostrarles que se pueden atravesar momentos difíciles, que estas cosas a veces pasan en la vida, pero de todo se sale aún más fuertes y mejor que antes. Siempre se puede salir más fuerte”, agregó ‘JLO’ para después finalizar con un “Quiero dar las gracias a mis hijos por inspirarme a ser una mejor persona”. Sin duda, sus pequeños la han ayudado bastante a superar los momentos difíciles.

🥺 Jennifer Lopez se sincera sobre la cancelación de su gira en Estados Unidos de 2024



🗣️ En Barcelona, la artista ha querido agradecer el apoyo de sus hijos durante esa difícil etapa, que coincidió con su divorcio de Ben Affleck pic.twitter.com/Chz4VKeywp — Europa FM (@europa_fm) July 16, 2025

El obsequio que recibió de una fan en Madrid

Cabe mencionar también que la intérprete de ‘On the Floor’ se presentó en Madrid el domingo 13 de julio y justo ese día ocurrió algo increíble. Una pintora española llamada Esther Moya González realizó un cuadro de la artista en los exteriores del Movistar Arena. Según indicó en una publicación en su cuenta de Instagram (@moyaconzalez_), se demoró 9 horas en hacerlo. Como su obra de arte fue muy buena, acabó llamando la atención de las personas correctas y, eventualmente, pudo entregarle su trabajo a la mismísima cantante. Toda esa experiencia quedó inmortalizada en un video que podrás apreciar a continuación.

Fechas y sedes confirmadas de la gira ‘Up All Night Live’

Martes 1 de julio | Antalya, Turquía | Regnum Carya Resort hotel

Viernes 4 de julio | Estambul, Turquía | Parque de festivales Yenikapi

Domingo 7 de julio | Sharm El Sheikh, Egipto

Martes 8 de julio | Vigo, España | Pontevedra Big Sound Live

Jueves 10 de julio | Cádiz, España | Plaza de España

Viernes 11 de julio | Málaga, España | Estadio Atletismo Ciudad de Málaga

Domingo 13 de julio | Madrid, España | Movistar Arena

Martes 15 de julio | Barcelona, ​​España | Palau San Jordi

Miércoles 16 de julio | Bilbao, España | BEC

Viernes 18 de julio | Tenerife, España | Recinto portuario del Puerto de Santa Cruz de Tenerife

Domingo 20 de julio | Budapest, Hungría | MVM Dome

Lunes 21 de julio | Luca, Italia | Mura Storiche

Viernes 25 de julio | Varsovia, Polonia | Estadio Nacional

Domingo 27 de julio | Bucarest, Rumania

Martes 29 de julio | Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | Etihad Arena

Viernes 1 de agosto | Kazajistán, Asia Central | Astana Arena

Domingo 3 de agosto | Ereván, Armenia, Asia occidental | Estadio Republicano Vazgen Sargsyan

Martes 5 de agosto | Estambul, Turquía | Festival Park Yenikapi

Jueves 7 de agosto | Taskent, Uzbekistán | Milliy Stadium

Domingo 10 de agosto | Almatý, Kazajistán | General Stadium

Todas las giras musicales que ha tenido Jennifer Lopez hasta la fecha

‘Let’s Get Loud’ (2001)

‘On the 6 Tour’ (2002)

‘Dance Again World Tour’ (2012)

‘It’s My Party Tour’ (2019)

