Aunque estamos acostumbrados a ver a Jennifer Lopez brillar sobre el escenario, pocas veces la vemos tan honesta y vulnerable como en su faceta de madre.

En una reciente entrevista con el diario El País, la cantante sorprendió con una confesión que ha hecho reflexionar a muchas personas, especialmente a quienes han intentado equilibrar su carrera profesional con la crianza de los hijos.

La conversación se dio en el marco de la promoción de su nuevo Up All Night Tour, pero lo que más llamó la atención no fueron sus proyectos artísticos, sino las palabras con las que habló sobre su pasado como madre de gemelos.

Con una mezcla de nostalgia y sinceridad, JLo abrió un capítulo íntimo de su vida familiar que rara vez comparte con los medios.

Jennifer Lopez habló sobre la culpa que sentía como madre cuando sus hijos eran más pequeños.

Fue entonces cuando reveló lo que durante años guardó en silencio: la culpa constante que sintió mientras intentaba ser una madre presente y, al mismo tiempo, sostener su carrera global.

“Yo era una madre trabajadora cuando eran pequeños. Probablemente no obtuvieron tanto de mí como querían, ¿verdad?”, dijo en referencia a Emme y Max, sus hijos de ahora 17 años.

Y agregó sin rodeos: “Porque cuando eres madre trabajadora —y muchas madres trabajadoras lo saben— siempre sientes esa culpa. ‘Debería haber estado más tiempo con mi familia. No debería haberme ido. Debería haberme quedado en casa’. Pero ellas tienen la experiencia que tienen. Y como madre, siempre haces lo mejor que puedes”.

Jennifer Lopez y su hija Emme asistieron al estreno de la obra de George Clooney en Broadway.

A pesar de ese sentimiento que la acompañó durante años, también reconoció que pudo ofrecerles vivencias únicas: “En retrospectiva, fue una experiencia increíble. Me alegré de poder llevarlos por todo el mundo. Estaban de gira conmigo. Iban a ver American Idol conmigo”.

Y esa conexión familiar se mantiene. En marzo, Jennifer asistió junto a Emme a la noche de apertura de la nueva versión de Otelo, protagonizada por Denzel Washington y Jake Gyllenhaal. Ambos llamaron la atención con atuendos oscuros a juego: JLo en alta costura azul marino de Zuhair Murad y Emme con un elegante traje blanco y negro con gafas oscuras, mostrando estilo propio.