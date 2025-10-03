Tras haber sorprendido a todos por el papel clave que tuvo en la boda de Selena Gomez, Taylor Swift ha vuelto a generar impacto. Esta vez porque le hizo unas inesperadas confesiones a Emma Bunton, exintegrante de las Spice Girls. Si te interesa saber más al respecto, lee esta nota.

Resulta que la estrella del pop de 35 años se encuentra en la etapa de promoción de su nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’, razón por la cual está accediendo a dar entrevistas. Es así como acabó visitando a la artista británica en Heart Radio (según People) para conversar con ella.

Durante ese diálogo, Taylor Swift no pudo ocultar su admiración por Emma Bunton. “Es una locura poder estar en la misma habitación contigo, porque te lo decía, tenía tu muñeca”, expresó, refiriéndose a su Barbie Spice Girls de los 90.

Taylor Swift es una cantautora estadounidense. Sus composiciones autobiográficas y sus reinvenciones artísticas la han convertido en un icono cultural del siglo XXI. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / CHANDAN KHANNA

“Fuiste la primera persona por la que me enloquecí”

“La muñeca Baby Spice, y era, como mi favorita. Todas nos peleábamos por quién sería tú entre las chicas rubias. Significas todo para mí. Fuiste la primera persona por la que me enloquecí”, agregó la intérprete de ‘Love Story’, ocasionando que su colega se emocionara. “Me estoy poniendo colorada. Es que no sé cómo asimilarlo”, aseguró.

“Me impactó muchísimo”

Eventualmente, Emma Bunton destacó que pudo asistir en dos ocasiones al Eras Tour. “Sí, me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo”, admitió Taylor Swift sobre tener a la exintegrante de las Spice Girls entre el público.

Emma Bunton es una cantante, presentadora y actriz británica, especialmente conocida por haber sido una de las integrantes de las Spice Girls. (Foto: Tolga AKMEN / AFP) / TOLGA AKMEN

“Porque me dieron una lista de quiénes iban a estar en el concierto, y la estaba revisando entre bastidores. Y te vi en la lista, y pensé: ‘¡Dios mío, Dios mío!’. Y pude verte”, agregó. “Estuve junto a tus padres, y fue muy agradable. Pasamos una noche encantadora charlando”, recalcó la artista británica. En definitiva, ambas pasaron un momento inolvidable.

Canciones que están en ‘The Life of a Showgirl’

‘The Fate of Ophelia’

‘Elizabeth Taylor’

‘Opalite’

‘Father Figure’

‘Eldest Daughter’

‘Ruin The Friendship’

‘Actually Romantic’

‘Wi$h Li$t’

‘Wood’

‘CANCELLED!’

‘Honey’

‘The Life of a Showgirl’ (feat. Sabrina Carpenter)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí