La tensión no da tregua en Miss Universo Latina, el reality. Esta semana, el programa transmitido por Telemundo vivió un nuevo momento de fricción cuando Andrea Meza, capitana del equipo ‘Rubí’, confrontó abiertamente a los jueces del certamen por sus decisiones en las nominaciones.

Todo comenzó cuando la ex Miss Universo cuestionó por qué Génesis, una de las integrantes de su equipo, fue nominada. “¿Por? Quiero que me den sus razones con hechos de por qué están nominando a Génesis, porque ustedes me imagino que hacen sus apuntes. En base a mi experiencia y a mis apuntes, ella lo hizo muy bien”, expresó Meza, visiblemente incómoda.

El diseñador David Salomón intentó poner límites: “Tienen que respetar nuestra posición de jueces porque si no…”, a lo que Andrea replicó sin titubeos: “Pero te estoy preguntando y no me sabes responder”.

Lejos de calmarse, el ambiente se cargó aún más cuando los jueces dieron su último nombre nominado. Meza no ocultó su sorpresa al ver que Natali, quien según ella cometió errores más evidentes, quedó fuera de la lista. “¿Qué? ¿Y no van a nominar a Natali que se equivocó? Ella fue la que peor lo hizo. Perdón Natali, te respeto, pero fue la que peor lo hizo. ¿No la van a nominar?”, dijo contundente.

Fabián Ríos le respondió, pero sus argumentos no convencieron a la ex Miss Universo, Andrea Meza. | Crédito: YouTube Telemundo Entretenimiento

El actor Fabián Ríos decidió intervenir con una explicación detallada sobre la nominación de otra concursante, Andrea Aguilar, argumentando que el mensaje que presentó en torno a la palabra solidaridad no fue suficientemente claro. Pero la explicación no pareció convencer a Andrea Meza, quien le respondió: “¿Sabes qué? Ya, vas a hacer lo que te dé la gana, ya, está bien, no me tienes que explicar nada”.

Ríos mantuvo la compostura y contestó con firmeza: “Yo no voy a contestarte de la misma manera porque soy un caballero, Andrea… estamos en un concurso donde no podemos hablar de ‘se nos da la gana’. Tenemos que tener respeto por lo que hablamos los jueces”.

El tenso intercambio dejó en evidencia el creciente conflicto entre la capitana del equipo ‘Rubí’, Andrea Meza, y los jueces del reality. | Crédito: YouTube Telemundo Entretenimiento

La ex reina de belleza concluyó reafirmando su postura: “Claro, pero yo cuestiono con altura y no te parece. No les parece que les haga preguntas de por qué toman las decisiones que toman”.

Con este nuevo episodio, Miss Universe Latina, el reality vuelve a encender los ánimos del público. El programa se transmite de lunes a viernes, de 7 a 9 p. m. (hora del Este) por Telemundo.

