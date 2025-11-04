Las declaraciones de Demi Lovato sobre temas personales interesan a muchas personas. Es por eso que hace unos días te informé acerca de su emoción al hablar sobre su vida de casada con Jordan ‘Jutes’ Lutes. Ahora te cuento que ha revelado los pensamientos que tiene tras su matrimonio.

La nueva información fue compartida mientras era entrevistada por Zane Lowe de Apple Music. En aquella conversación, la artista dejó en claro que formar una familia con su pareja es algo que definitivamente ha pasado por su cabeza, pero no solo eso.

“Me acabo de casar (lo hizo en mayo de 2025 en California). Estoy pensando en tener hijos, ¿sabes? Pienso en si quiero seguir haciendo música y de gira, o si siento que ya no soy tan joven. Pienso en eso todo el tiempo. Soy una persona muy flexible, así que simplemente dejaré que las cosas fluyan”, aseguró.

“Hay un reloj que corre”

“Desafortunadamente, para las personas que pueden quedar embarazadas, hay un reloj que corre, y pienso mucho en eso. Pero también se podría argumentar que existe la adopción y otras opciones alternativas”, agregó.

Más adelante, Demi Lovato recalcó que no cree que el convertirse en madre la aleje completamente de la música, que le apasiona bastante. “Está bien, ¿cuándo vas a tomar la decisión de hacerte a un lado? ¿Cuándo me daré cuenta de que le he dedicado suficiente energía? Y creo que la música siempre estará ahí para mí como una forma de expresión creativa”, indicó.

El nuevo álbum de Demi Lovato

“Como dijiste, no creo que quiera descartar la música para siempre. No creo que sea algo que haría. Creo que incluso si fuera madre, seguiría queriendo hacer música”, sentenció la artista, que lanzó su álbum ‘It’s Not That Deep’ el viernes 24 de octubre, según People. Además, es necesario señalar que hace poco anunció una gira en 2026 para promocionar dicho álbum.

